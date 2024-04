Noticias de Chivas hoy 5 de abril: Fernando Hierro no se iría; vuelven Chicharito y Pavel Pérez

Las Chivas de Guadalajara se reencontrarán con su público este sábado, en el Estadio Akron, para el encuentro ante Puebla correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2024. El Rebaño busca cerrar de la mejor manera la fase regular para no tener sorpresas en la tabla y poder aspirar a un lugar en la Liguilla directa.

La última victoria ante Monterrey permitió que durante la semana reinase la tranquilidad en Verde Valle. No obstante, en las últimas horas el mundo rojiblanco se sorprendió con la noticia de que Fernando Hierro podría abandonar el Rebaño para marcharse a Arabia Saudita.

Fernando Hierro no se iría de Chivas

Sobre las últimas horas del jueves, todo Chivas se puso a temblar por la posible salida de Fernando Hierro con destino al Al-Nassr de Arabia Saudita. La información desde aquel país señalaba que el español era el candidato número uno y que había negociaciones avanzadas. No obstante, más tarde reporteros de la actualidad rojiblanca indicaron que Hierro no se iría del Rebaño, puesto que no hay nada concreto y el directivo mantiene contrato hasta 2026.

Chicharito está listo: ¿Jugará ante Puebla?

Luego de ausentarse en el duelo ante Rayados por culpa de una infección estomacal, Chicharito Hernández está listo para volver a jugar con el Rebaño. El delantero presumió en redes sociales de su vuelta a los entrenamientos en esta semana, con una foto y la leyenda de “Work, work, work!”. Ahora será tarea de Fernando Gago definir si lo utiliza o no en el choque ante Puebla, ya sea como titular o ingresando desde el banquillo.

Pavel Pérez, otro que volvería

Pavel Pérez reaparecería ante Puebla (Imago7)

De acuerdo al reporte de Juanma Figueroa, periodista de Mediotiempo, Chivas también contaría con el regreso de Pavel Pérez. El mediocampista ofensivo no juega desde el 20 de febrero ante Necaxa por culpa de un problema muscular. Finalmente, se estima que este fin de semana podría darse la vuelta de un jugador muy importante en los planes de Gago, pues fue titular en todos los partidos del Clausura 2024 hasta antes de su lesión.