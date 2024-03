Miércoles importante para Chivas debido a que disputará el primero de los tres clásicos Nacionales de marzo ante América. Este no es uno más ya que un mal resultado de local podría encaminar su eliminación en la Concachampions 2024.

En medio de esto, el Guadalajara dio a conocer la convocatoria para el duelo de esta noche en la que Pável Pérez no formará parte y explicó los motivos. Por otro lado, Alan Mozo tuvo una fuerte conferencia de prensa en la que afirmó que el Rebaño Sagrado no es víctima de las Águilas. Además, dejó un duro recado a Henry Martín.

Los convocados para Chivas vs. América

Como decíamos, Chivas dio a conocer la lista de convocados para la ida por los Octavos de Final de la Concachampions. En la misma se destaca la baja de Pável Pérez, sobre quien se había informado que podría encaminarse para ser titular frente al conjunto Coapa. Por otro lado, entre ellos sorprende la presencia de Luis Gabriel Rey, Alejandro Organista y Jesús Brígido.

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley.

Raúl Rangel, Oscar Whalley. Defensas: Alan Mozo, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Luis Rey, Gilberto Chiquete, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez.

Alan Mozo, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Luis Rey, Gilberto Chiquete, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez. Mediocampistas: Rubén González, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Alejandro Organista, Jesús Brígido.

Rubén González, Eduardo Torres, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Alejandro Organista, Jesús Brígido. Atacantes: Roberto Alvarado, Ricardo Marín, Cade Cowell, Javier Hernández, José Juan Macías, Armando González, Isaac Brizuela.

Pável Pérez explicó por qué no fue convocado

Como decíamos, Pável Pérez se predisponía para ser uno de los cambios en la formación luego de la dura derrota contra Cruz Azul. Sin embargo, el atacante vuelve a estar ausente en una convocatoria, por lo que se explicó la razón. Según lo informado por León Iturbide, el futbolista no está recuperado de su molestia muscular.

Alan Mozo responde a Henry Martin

En las últimas horas, Henry Martín afirmó que ante Chivas volvería a realizar su polémico festejo como en aquella victoria de América por 4-0 en el Estadio Akron. Debido a esto, Alan Mozo salió al cruce para poner en su lugar al atacante Azulcrema. “Yo juego en Chivas, no sé cómo se vive en América y no me interesa, soy jugador del Guadalajara. La presión aquí es todos los días, representamos no solo a México, sino una ideología que es de jugar con puro mexicano y eso representa algo muy importante, es todo lo que puedo decir”, respondió el defensa a la pregunta de Rebaño Pasión.

Alan Mozo dijo que no son víctimas América

La conferencia de prensa fue muy caliente para Chivas ya que le consultaron si el Rebaño Sagrado era víctima de América. “No sé en qué papel nos ponga la gente. Sabemos el rol que representamos aquí. Es un partido importante, pero sabemos que se juega en dos partidos. Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y lo vamos a demostrar”, comentó.

Y agregó: “Es un rival fuerte, lo conocemos. Nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros, estamos en casa y vamos por el partido. Es una eliminatoria a dos juegos, no importa el rival, nosotros vamos a ir a ganar”.