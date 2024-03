La rivalidad entre Chivas y América es la más importante de todo el futbol mexicano debido a que se enfrentan dos instituciones con ideologías completamente opuestas, pero que los ha mantenido como los dos clubes más importantes del país, por lo que su enfrentamiento en la Concachampions 2024 ya comenzó a calentarse.

Hace unos días, Henry Martín declaró en una entrevista con TUDN que en las Águilas existe mayor presión que en el Guadalajara debido a la exigencia de su afición, por lo que Alan Mozo le respondió de manera categórica a unas horas del silbatazo inicial.

El lateral rojiblanco aseguró que no le interesa cómo se vive el día a día en la institución americanista, ya que pertenece al Rebaño, escuadra con la que se identifica por la mentalidad nacionalista que presume.

“Yo juego en Chivas, no sé cómo se vive en América y no me interesa, soy jugador del Guadalajara. La presión aquí es todos los días, representamos no solo a México, sino una ideología que es de jugar con puro mexicano y eso representa algo muy importante, es todo lo que puedo decir”, declaró en conferencia de prensa tras pregunta expresa de Rebaño Pasión.

El futbolista del Guadalajara tiene arraigada la antipatía por la escuadra azulcrema no solamente por su identidad con el conjunto rojiblanco, sino también por su pasado en los Pumas, por lo que es uno de los jugadores que más disfruta de derrotar a los capitalinos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América de Concachampions?

El Guadalajara comenzará con los partidos de matar o morir contra las Águilas, por lo que el primer episodio de los choques por la Concacaf será el próximo miércoles 6 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 21 horas.