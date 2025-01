La plantilla de Chivas rumbo al Clausura 2025 ahora sí que toma forma. La afición luce bastante más conforme luego de que Alan Pulido y Luis Romo se sumaran al fichaje inicial de Miguel Tapias. Incluso, el Rebaño no se retira del mercado y aún podría concretar uno o mas fichajes.

La mala noticia es que finalmente Luis Chávez rechazó el interés rojiblanco, mientras que en el caso de Orbelín Pineda, el AEK Atenas elevó sus pretensiones para complicar la salida del Maguito. Aunque no esta completamente descartado, su regreso parece ahora muy lejano.

¡Luis Romo ya es de Chivas!

@Chivas

Luis Romo ya fue presentado como el tercer refuerzo de Chivas, tras entrar en la operación de Jesús Orozco a Cruz Azul. El mediocampista llegó este mismo miércoles a Guadalajara y expresó: “La verdad que Chivas vino con mucha actitud de llevarme y se manejaba que yo paraba todo, muchas cosas. Pero al final decirle que no a un equipo tan grande, importante, que te busca y que quiere que estés ahi, hubiera sido una locura”. La afición luce conforme con su llegada al Rebaño.

El Rebaño va por Luka Romero

Nacido en México y criado en Argentina, Luka Romero está en carpeta del Rebaño (Getty Images)

Luka Romero también aparece entre las opciones de Chivas para reforzar la ofensiva. El mexicoargentino milita actualmente cedido en el Alavés, donde podría llegar a romper la cesión al no tener demasiado protagonismo. Su pase pertenece al Milan y según reportes de Claro Sports, el jugador ya habría dado el visto bueno para llegar al Rebaño y hay varios reportes asegurando que el fichaje ya estaría encaminado.

El Cone Brizuela no quiere marcharse de Chivas

El Cone no tiene prisa para salir del Rebaño (Getty Images)

Isaac Brizuela no es tenido en cuenta por Óscar García Junyent hace ya varias semanas, pero aún así el Cone no tendría deseos ni apuros de marcharse del Rebaño. Es el último jugador al que resta encontrarle acomodo, pero su salario dificulta el interés de otros equipos. “Hablaron con él y le dieron los motivos por los que no seguiría en el Guadalajara. Está en su derecho de quererse quedar, entendiendo que tiene contrato vigente”, explicó Jesús Bernal.

Ricardo Marín podría ser el perjudicado con el fichaje de Alan Pulido

Ricardo Marín podría ser negociado tras arribo de Pulido (Getty Images

El regreso de Alan Pulido al Guadalajara genera cierta superpoblación de centrodelanteros, ya que allí también se encuentran Chicharito Hernández, Ricardo Marín, Armando González y más abajo, Teun Wilke. Según dejó entrever el periodista César Huerta, en Chivas analizan la opción de dejar ir en un futuro a Marín, considerando que tanto Chicharito como la Hormiga son importantes en la planificación, pero también que Teun Wilke podría tener una mejor proyección que el ‘4K’, de quien ya conocen sus cualidades y además ya tuvo la oportunidad.