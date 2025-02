Las Chivas de Guadalajara tienen por delante un encuentro que puede ser trascendental para lo que resta de semestre. El Rebaño recibe a Xolos de Tijuana con la urgencia de conseguir una victoria ante su público, en el Estadio Akron, para así poder escalar en la tabla de posiciones del Clausura 2025.

Luego del pobre inicio de certamen y el empate en República Dominicana frente a Cibao, el conjunto rojiblanco necesita sumar de a tres para descomprimir una situación cada vez más tensa y que tiene al entrenador Óscar García siendo el centro de atención. ¿Se jugará su continuidad ante Tijuana?

Reportan que la familia Vergara analiza despido de Óscar García si no vence a Tijuana

En su canal de Youtube, el reportero César Huerta expresó: “Hay una parte de la directiva que propone que si no se gana este domingo, sea destituido el entrenador (…) La directiva ha comenzado a darse cuenta de que no es nada más Amaury el nombre que suena en las redes, no es el único nombre al que se dirigen los reclamos, insultos, exigencias, por parte de la afición. Han comenzado a sonar los nombres como de Yelena y Kenia, y esto no le está gustando nada. Hay una parte de la directiva que está a favor de que si no se gana, se vaya para aligerar la cuestión con la afición. Descomprimir un poco esta olla de presión en la que se ha convertido el Guadalajara de Óscar García”.

Chicharito Hernández, ¿molesto con la salida de Bruce El-mesmari?

En los últimos días, Chivas hizo oficial la salida de Bruce El-mesmari rumbo a Querétaro en condición de cedido por seis meses. El extremo no alcanzó ni a debutar con el Rebaño y en su reciente presentación con los Gallos Blancos, Chicharito Hernández dejó un curioso mensaje que no pasó desapercibido: “¡Demuestra lo que no te dejaron demostrar por acá! Te amo hermano”, expresó el centrodelantero de 36 años. ¿Estará enojado por su salida de la institución?

Hugo Camberos, sin contactos desde Europa

Camberos no tiene contactos desde Europa (Imago7)

El gran nivel de Hugo Camberos tiene encandilados a los aficionados rojiblancos y en las últimas horas hubo preocupación por un supuesto interés del Feyenoord. Sin embargo, Rebaño Pasión pudo saber que no hay de momento algún equipo europeo que haya preguntado condiciones por el joven de tan solo 18 años, quien está siendo una de las grandes noticias de Chivas en este Clausura 2025.

Yael Padilla se consolida como titular

Yael Padilla está siendo importante para el Rebaño (Imago7)

Otro de los jovenes canteranos que está dando un paso al frente en el primer equipo es Yael Padilla. Después de aquel prometedor inicio, el atacante no volvió a mostar grandes rendimientos pero sí que está siendo importante en este semestre: según las estadísticas, es el mejor regateador que tiene Chivas, con ocho intentos exitosos. Además, ya marcó dos goles y viene de dar la asistencia para Luis Rey en el agónico empate frente a Cibao en Concachampions.