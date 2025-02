Pese a que no está pasando por un buen momento futbolístico desde hace tiempo, Javier Hernández no deja de ser uno de los referentes dentro de la plantilla de Chivas de Guadalajara. Chicharito tiene reconocimiento internacional por su trayectoria en Europa, pero su actualidad no coincide con esa historia.

Ahora, la novedad la dio a través de las redes sociales, donde un comentario suyo llamó la atención. El delantero del Rebaño Sagrado comentó la publicación de Instagram donde Querétaro le dio la bienvenida a Bruce El-Mesmari, el jugador que se fue de Chivas sin haber llegado a debutar.

Allí, Hernández lanzó unas palabras que sonaron como un dardo en contra de la dirección deportiva de Chivas. “¡Demuestra lo que no te dejaron demostrar por acá! Te amo hermano”, manifestó Chicharito en los comentarios de la publicación, generando otras respuestas por parte de los aficionados.

“Un talento joven y mundialista sub-17 se suma a Querétaro. ¡Bruce El-Mesmari ya es de Gallos Blancos!”, expresó el club en la publicación donde presentaron al ex Chivas. Sin embargo, no fue lo expuesto por Querétaro, sino lo comentado por Chicharito lo que generó repercusión.

Las palabras del atacante provocaron la pregunta de si Hernández está conforme en el club, ya sea con la directiva encabezada por Amaury Vergara, con el cuerpo técnico o con ambas. Además, la situación futbolística a Chicharito no lo ayuda, ya que lleva más de 300 días sin anotar un gol y su desempeño en cancha no es el mejor.

La salida de Bruce El-Mesmari de Chivas

El extremo dejó la estructura de Chivas a los 22 años luego de haber jugado solo con el Club Deportivo Tapatío. Bruce El-Mesmari no llegó a debutar con el primer equipo. Sin embargo, no se fue de manera definitiva, ya que Querétaro lo incorporó a través de una cesión hasta mitad de año.