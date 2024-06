Orozco Chiquete reveló a quién quiere imitar ¡y no es un ex-Chivas de Guadalajara!

Jesús Orozco Chiquete es uno de los grandes prospectos de Chivas y de la Selección Mexicana de Futbol. El defensor se ha convertido una de las revelaciones del futbol azteca en la actualidad y ha despertado interés de equipos de Europa, razón por la que sueña con poder emular al más grande defensa mexicano que jamás haya existido: Rafael Márquez.

El Káiser Azteca se convirtió en una leyenda de culto en el país, por lo que poco importa su pasado atlista para jóvenes como Chiquete, que lo toman como ejemplo, al ser el único jugador tricolor que ha ganado la Champions League, hito que consiguió con el Barcelona.

¿Por qué Rafa Márquez es la referencia de Orozco Chiquete?

“Creo que Rafa Márquez es punto y aparte, yo apenas estoy comenzando acá en la Selección, obviamente me encantaría ser alguien como él. Es algo muy motivante yo creo que todo jugador quisiera llegar a la élite como hizo él y a mí en lo personal en lo personal eso es lo que me motiva y eso es lo que me hace venir acá, para en algún momento llegar donde él llegó”, dijo en exclusiva para TUDN.

Y es que así como Rafita, el joven de 22 años tiene como referencia a toda esa camada de jugadores que en este siglo dieron grandes alegrías a México con sus soberbias actuaciones en torneos de abolengo. Con esos tótems como guías, Orozco sueña con ser algún día un ídolo y referencia para los jóvenes.

A seguir los pasos de generaciones pasadas en el Tri

“Enseñaron lo que representa la Selección, creo que al fin y al cabo ellos son personas que se pusieron la verde y lo hicieron de una manera muy espectacular en mundiales en partidos internacionales, es gente que se tiene que respetar y valorar”, comentó el defensor rojiblanco, que actualmente es parte del equipo liderado por Jaime Lozano.

Y precisamente sobre la Copa América 2024, primer torneo importante que jugará con la Selección, Chiquete se dijo ilusionado de poder dejar su huella y así poder comenzar un camino que lo lleve precisamente a convertirse en figura.

“Trascender. Yo creo que eso es lo más importante, trascender como grupo y como equipo y no ponemos límites, como grupo y como equipo y no ponen los límites creo que eso es algo sumamente importante y siento que para allá vamos”, remachó.