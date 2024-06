Las Chivas de Guadalajara se encuentran presas en un cruel mercado de fichajes, donde los equipos respaldados por las grandes empresas acaparan a los mejores futbolistas gracias a sus abultadas carteras. En ese contexto adverso, la afición sabe que, si bien, difícilmente llegarán grandes nombres a su equipo ante esta limitante que se suma a la de no poder contrastar extranjeros, al menos alguno que otro talento podría sumarse.

Sin embargo, en el actual mercado de pases previo al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, aún no ha llegado un solo jugador de renombre que pueda ilusionar a los chivahermanos, ávidos celebrar algún éxito de su club. Actualmente, solo Omar Govea y Daniel Aguirre se han sumado al primer equipo, mientras que Bruce El-Mesmari se encuentra a la espera de llenarle el ojo a Fernando Gago.

Los refuerzos de renombre, no llegan a Chivas, pero…

Pero los supuestos posibles fichajes que han sonado como Chucky Lozano, Jordi Cortizo, Jesús Gallardo, Sebastián Córdova o Héctor Moreno, parecen estar lejos de Verde Valle, a pesar de que la camiseta rojiblanca cada vez está más parchada de patrocinadores y el Estadio Akron fue de los que mejores entradas tuvo. En ese contexto, Amaury Vergara, dueño del equipo, dio unas palabras para nada alentadoras sobre dónde ha invertido dinero.

“Lo hice de una manera muy ligera, por así decirlo”, comentó Vergara sobre el apoyo que dio a la realización de la cinta El Halcón, debido a su amor por el cine. “Ahora, estoy muy contento por mis amigos de Cobra Films que acaban de ganar, de hecho con Corina. Estoy muy orgulloso de mis amigos, que muchos de ellos trabajaron en la película. Estoy apoyando (económicamente) otras dos producciones que van a estar seguramente en el festival del próximo año”, agregó.

Amaury Vergara se enfoca en el cine

Dicha declaración la dio precisamente en el cierre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a (FICG), mismo al que asistió a pesar de la crisis que atraviesa Chivas tras la estrepitosa salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva, así como de la mencionada falta de refuerzos. En la misma entrevista que dio a Publimetro,Vergara rechazó todo lo que se dice sobre él y aseguró tener a la afición de su lado.

“El 99.9 % no es verdad (chismes). Soy una persona muy hermética, entonces muy probablemente la mayoría de lo que se dice es mentira y además negativo. Pero no es importante, porque luego en el uno a uno con la afición, cuando me ven en la calle o aquí, siempre me saludan con mucho cariño, echan porras, hay exigencias, pero siempre de manera educada. Las redes sociales son como baños públicos, donde la gente escribe cualquier tarugada y se quedan ahí de manera negativa, pegadas en la pared”, puntualizó.