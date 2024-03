El 3 de marzo pero de 1955 nació Jorge Vergara, quien hoy cumpliría 69 años de edad. El magnate cambió la historia de Chivas al adquirir los 190 certificados que pertenecían a diversos socios del club a cambio de 260 millones de dólares, el 30 de octubre de 2002. Tras su muerte, heredó el equipo a su hijo Amaury, quien desde entonces toma las decisiones en esta institución.

El mediático empresario dejó su huella en el Rebaño Sagrado pero también en otros ámbitos, como en la industria del entretenimiento y el arte mexicano. Quizá el momento cumbre de ese interés por las artes se dio cuando brindó su vital apoyo a Alfonso Cuarón para filmar la película Y Tu Mamá También (2001) con Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú.

Así se gestó Y tu mamá también

Cuenta la leyenda que el ahora afamado cineasta le mostró a Don Jorge una copia del guión de la historia y a los pocos días, Vergara le llamó para proponerle filmarla. Cuarón recibió 1.5 millones de dólares del propietario de Omnilife y creó la casa productora Anhelo, en el 2000.

Y es que Vergara siempre tuvo la visión de apoyar al cine mexicano y para ello creó la Fundación Cultural Omnilife. A través de ella, a finales de los 90 otorgó el Premio JVC en la Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano, que constaba de 500 mil pesos para el rodaje del filme ganador.

Tras generar vínculo con Cuarón, Jorge se involucró de lleno en el séptimo arte con Producciones Anhelo, donde apoyó películas coproducidas como El espinazo del diablo con Tequila Gang y dirigida por Guillermo del Toro, y El Deseo, del genio cineasta Pedro Almodóvar.

La otra herencia de Jorge Vergara a Amaury

Tras la muerte de Don Jorge, su primogénito, Amaury Vergara, se encargó de los negocios familiares, entre ellos el Club Deportivo Guadalajara, así como también ha seguido vinculado con el cine, un gusto heredado por su padre. De hecho, fue tal el impacto de este gusto de Jorge en la vida de su hijo, que el actual presidente de Chivas es cineasta de profesión.

“Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados: ‘De cine no sabes nada’. Bueno, en fin, esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado: ‘oye, sabemos que te gusta el futbol, eres un empresario exitoso, ¿no te interesaría ayudarme a hacer mi película?’. Después de muchos campeonatos en Chivas, me tomaré unos meses para dirigir una película“, comentó Amaury Vergara a través de un ‘summit’ de negocios hace unos meses.

El recuerdo de ese amor compartido por el cine

Años atrás, tras el rodaje de Chivas la película, por medio de una publicación de Instagram, Amaury mostró dos sillas de director de cine que le fueron enviadas con el nombre de él y de su papá, un momento de nostalgia que le recordó episodios que vivió con Jorge durante su juventud.

“Muchas gracias a Rubén Bañuelos e Iván López-Barba, directores de Chivas la película por este regalo. Muy buen momento además, justo al inicio de la pre-temporada de Chivas y que revive momentos importantes de lo que esta película ha significado para nosotros, no sólo como sueño cumplido sino también como una colaboración en conjunto con mi padre, quien se sigue haciendo presente de alguna u otra manera. Mi gusto al cine se lo debo a él, con quien siempre disfruté esta parte y hoy, desde estas dos sillas, me recordaron esas tardes de ver películas juntos. Muchas gracias masters”, dice la publicación.

De esta manera, más allá de todos los negocios de Don Jorge, así como el equipo más querido de México, Amaury le heredó ese amor por el séptimo arte que ha abrazado para tener siempre presente a su progenitor.