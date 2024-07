Las Chivas de Guadalajara sumaron un nuevo episodio trágico a su colección de fortísimos descalabros en los últimos tiempos, la noche del pasado viernes en el Estadio Caliente. Por la Jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado sufrió una dura caída por contundente marcador de 4-2 ante Xolos de Tijuana. Con ello, el equipo dirigido por el argentino Fernando Gago sigue sin ganar en el actual campeonato y deberá levantarse lo más pronto posible si es que no quiere caer en un peligroso atolladero.

Si bien el planteamiento táctico de Juan Carlos Osorio se devoró a la parca propuesta de Gago, al desnaturalizar al equipo rojiblanco a través de una presión muy alta y arriesgada, parte de la tragedia tapatía en la frontera se debió a la suma de una dosis de arbitraje localista y equivocaciones flagrantes de sus máximos referentes, uno de ellos, Jesús Orozco Chiquete, quien dejó mucho que desear con desatenciones y errores de marcación.

Orozco Chiquete salió a dar la cara en redes sociales

La que siempre suele ser una defensa muy sobria, esta vez recibió cuatro goles y mostró muchas dudas. Tanto Chiquete como Tiba Sepúlveda cometieron costosas equivocaciones, lo que ha hecho estallar a los fanáticos rojiblancos, quienes tundieron con todo en redes sociales. A tal grado, que el joven de 22 años tuvo que salir a dar la cara, pues se le señaló por apático y desganado al no haber concretado su pase al Anderlecht de Bélgica hace unos días.

“He leído sus mensajes, soy un jugador que prefiere hablar en la cancha y sé que no fue mi mejor cierre de partido, pero no es un tema de distracción, para eso tengo a la gente correcta a mi alrededor y el respaldo de una directiva que se encargan del resto. Estoy enfocado en Chivas porque no se me ha dicho lo contrario. El martes tengo la oportunidad de revertir este mal momento y a seguirlo dando todo por estos colores ¡Arriba las Chivas!”, afirmó en sus redes sociales oficiales.

Errores de Chiquete costaron caro a Chivas

Chiquete sufrió ante un centro delantero muy físico y experimentado como Carlos González. Sin embargo, su actuación queda todavía más expuesta por lo que fue la jugada del cuarto gol, en la que Jesús Orozco no sacó el balón y perdió ante su marcador, quien asistió de gran manera a pantera Zúñiga para el cuarto gol de los Xolos.