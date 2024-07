Las Chivas de Guadalajara cayeron por doloroso marcador de 2-4 ante los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente. En encuentro correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado sufrió su primer descalabro de la temporada en medio de un polémico partido en el que le anularon dos goles, así como otras jugadas dudosas terminaron por ser favorables para los fronterizos.

El equipo dirigido por el entrenador argentino Fernando Gago sufrió por el pésimo arbitraje, mismo que anuló dos goles de Chicharito Hernández, el primero fue invalidado de manera rigurosa, pues en todas las tomas de televisión se le vio bien habilitado, mientras que en el segundo sí estaba un paso por delante del defensor. Sin embargo, también hubo desatenciones de líderes del equipo rojiblanco que costaron muy caro.

¿Cuál fue el principal error de Chivas según Fernando Gago?

El propio entrenador del Guadalajara admitió que el equipo no supo responder en los momentos adversos y no manejó la situación con la frialdad e inteligencia necesaria para sacar el resultado. Asimismo, notó que no se aprovecharon algunas jugadas de gol más allá de los errores arbitrales en contra.

“Los primeros 25 minutos del partido los jugamos donde queríamos, con las situaciones de gol que queríamos jugar. Después perdimos un poco el control y creo que el gol nos confundió y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y después hubo grandes momentos en el segundo tiempo donde volvimos a lograr esa función que teníamos que jugar tomando más riesgos que al inicio del partido y a partir de eso creo que se equiparó y tuvimos situaciones para poder empatar el partido”, dijo Pintita en conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio Caliente.

Situaciones negativas, según Fernando Gago

El timonel argentino hizo algunas modificaciones tácticas para poder intentar una remontada, pero nada le resultó. Gago se marchó con una dolorosa derrota de su equipo, que al cabo de dos jornadas no sabe aún lo que es ganar en el actual Apertura 2024 de la Liga MX y poco a poco se encienden las alarmas de alerta.

“Tuvimos una creo que de Ricardo Marín que es tiro de esquina y en el rebote cae el gol de ellos, entonces hay situaciones buenas y muchas situaciones negativas y trabajaremos para ello y trataremos de seguir mejorando como equipo”, sentenció.