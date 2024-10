Chivas se prepara para volver a encarar una semana de Clásico Nacional debido a que enfrenta a América el próximo domingo en Estados Unidos. Luego de la derrota en el Clásico Tapatío contra Atlas, Víctor Guzmán fue noticia porque ignoró al Guadalajara al marcar que Pachuca fue lo mejor que la pasó en su vida. ¿Telefono para que la directiva de los Tuzos lo vuelva a fichar?

El Pocho llegó de la mano de Fernando Hierro en el 2023, pero no terminó de marcar la diferencia para que el Rebaño Sagrado sea campeón de la mano de Veljko Paunovic. Al siguiente torneo pasó de ser uno de los jugadores destacados a quedarse fuera de los titulares.

Su actualidad no es muy distinta a la que tenía con el serbioespañol, pero volvió a estar en el once inicial en la derrota de Chivas frente Atlas. Tras el Clásico Tapatío, el mediocampista rojiblanco señaló que Pachuca fue el club en el que mejor la pasó en su vida.

“Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Fue algo que, yo iba como un niño, 20 años, pero ya me sentía viejo porque Chucky tenía 18 años, ya había debutado; Pizarro, es un año más grande, ya había debutado; Jürgen Damm ya era titular; ‘Guti’ ya era capitán con 19 años, 20 años; el ‘Burrito’ con 25 años, no era tan grande”, comentó el Pocho en diálogos con El Capi.

Pocho Guzmán habló de su paso por Pachuca. (Foto: IMAGO7)

A su vez, comentó lo que la afición rojiblanca le decía cuando lo veía triunfar en Pachuca. “La gente me decía ‘ya no nos daba felicidad ver al Pachuca porque en aquel tiempo era un equipazo’. En Pachuca la gente me quiere mucho, así como hay gente que te revienta y dice ‘te fuiste a Chivas por dinero’, hay de todo. Entonces, yo agarré mucho cariño en Pachuca, demasiado, la gente me decía ‘gracias a ti, Pachuca quedó campeón’. Sí cambió de ser una promesa a ser una realidad”, explicó Víctor Guzmán.

Pocho Guzmán habló del doping positivo

Por otro lado, en la misma charla el mediocampista de Chivas habló de lo que vivió cuando dio positivo en doping. “Vienen y me dicen: hace seis meses te salió un dopaje positivo, pero yo dije cómo, si esos resultados salen seguidos. Tuvo controles de dopaje 15 y 22 días antes y un mes después. No comí por tres días, le daba vuelta al cuarto porque yo era inocente. Acababa de poner un negocio mi hermano de muebles, y el lunes se incendia. Imagínate, nunca habíamos visto llorar a mi papá”, recordó. Y agregó: “Ahorita la gente me ve y me dice marigüana y cocaína, pero no saben ni la sustancia que te sale en el control de dopaje”.