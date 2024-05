Cuando se busca en Google ‘¿cuánto dinero gastó Ricardo Peláez en Chivas 2020?’, aparece una lista de notas periodísticas que aseguran distintas cifras que intentan aproximarse a lo que el entonces director deportivo del Guadalajara pidió a su equipodesembolsar para invertir en fichajes. Ninguna cantidad es igual a la otra en el famoso buscador en internet, pues en México, esas cifras son confidenciales, a diferencia de otras ligas en el mundo.

Fue en la planeación de cara al torneo Clausura 2020 cuando Peláez Linares se lanzó con todo en el mercado de fichajes en busca de armar un cuadro competitivo, mismo que adquirió el mote de las Chivalácticas. La inversión del Rebaño Sagrado se realizó al mover sus fichas por Uriel Antuna, Víctor Guzmán; Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña.

De los millones que según gastó Peláez, se debe restar lo del Pocho

Algunos medios aseguran que fueron 44 millones de dólares, otros 37 millones y hasta 47 se han aventurado a afirmar que desembolsó la directiva tapatía en aquel mercado de pases. Sin embargo, ninguna cantidad ha sido confirmada y, además, habría que restar, en dado caso, lo pagado por Víctor Guzmán, quien arrojó positivo en un control antidopaje y regresó a Pachuca al instante.

Durante la emisión de este 6 de mayo del programa Futbol Picante de ESPN, el comunicador Dionisio Estrada le preguntó a Peláez sobre el tema con un tono irónico, a lo que El Cabecita de Oro le respondió molesto, pues se dijo harto de tantas veces que ha tenido que negar esas exorbitantes cifras que suponen los medios de comunicación.

¿Cómo fue que explotó Ricardo Peláez?

“Inventan que ‘se gastó 40 (millones)’, mejor di 50. Se oye más bonito, 50 o 60 o 75; lo que se les ocurra. Es que ‘decían’… ¿dónde dice? ¿Quién hizo las negociaciones? Pura mentira, no voy a filtrar información que no me corresponde porque yo era deportivo, no operativo, el área operativa es la que finalmente hace el pago, entonces por mi parte no pasó un centavo nunca”, comentó irritado.

Ante los comentarios insistentes tanto de Estrada como de Álvaro Morales, Ricardo solamente se rió y afirmó que no pudo ser una cantidad tan elevada pues cada año y cada equipo maneja un presupuesto y no hay forma de rebasarlo.

“No lo sé, porque yo soy director deportivo, actúas bajo un presupuesto que está autorizado por presidencia, entonces la gente se inventa ‘gastó 40’ o ‘gastó 50’; mentira, siempre hay un presupuesto y se tiene que respetar”, finalizó.