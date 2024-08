Chivas de Guadalajara se despidió hace una semana exactamente de la Leagues Cup 2024 y no tendrá actividad hasta dentro de 13 días. Esto, después que se confirmó la peor noticia al desestimarse cualquier adelanto de partidos del Torneo Apertura 2024. Un reporte confirmó el motivo de la Liga MX para darle este golpe bajo a los rojiblancos.

El cuerpo técnico tapatío, que lidera Fernando Gago, esperaba tener actividad esta semana próxima, pero todo indica que no será así. El Rebaño Sagrado quedó último en el Grupo Oeste 2 tras igualar con San Jose Earthquakes (1-1) y Los Angeles Galaxy (2-2), pero cayó en las tandas de penales por un punto extra. Los rojiblancos deberán esperar hasta final de mes, para reanudar el calendario y aún no se confirma qué harán desde este lunes.

El episodio sabatino del programa La Última Palabra, que transmite Fox Sports, debatió estos posibles adelantos. El conductor del espacio, Alex Blanco, refirió que “los equipos que siguen vivos en la Leagues Cup, sí deberían reclamar si se reinicia el torneo“. A lo que Rafael Márquez Lugo, exdelantero del Guadalajara, aceptó que “ese el problema ahorita, claro“.

Fernando Cevallos, insider rojiblanco del canal, afirmó que “estas premiando a los que les fue mal, a los eliminados“. Para dar el motivo de la Liga MX, refirió que “para eso, ya hay un calendario y está estipulado que la Liga regresa después de Leagues Cup. ¿Por qué ahora quieren cambiar las reglas? Además, sí haces eso, matas este torneo“. Márquez Lugo le replicó que “es mucho tiempo” de inactividad. A lo que Miguel Herrera aconsejó: “pero pueden jugar amistosos entre ellos“.

Chivas trabajó esta semana con la esperanza de tener actividad, pero volverá a final de mes (Chivas)

La queja de Miguel Herrera con adelantar partidos

Miguel Herrera, extécnico del América y actual analista de Fox Sports, soltó su queja contra la posibilidad de adelantar partidos de Liga MX. Puso como ejemplo a “Mazatlán, que se ha metido y que ha hecho un gran torneo en Leagues Cup. O sea, al rato va a tener unas jornadas dobles, que a lo mejor ya no le alcanza para tener cuatro partidos seguidos y los otros no. Yo ya perdí, yo ya jugué mis dos jornadas y al final sigo jugando normal y a Mazatlán, no. Se le va a incrementar la Liga (en exigencia)“.

El debate por parar la Liga MX para jugar Leagues Cup

Fernando Cevallos recomendó: “juégala entre semana, no pares las ligas“. Pero, Gustavo Mendoza lo increpó y señaló que “por eso juegas todos los partidos allá. Con el pretexto de la economía, que también tiene algo de razón. Hay mejores taquillas allá de las que pudiera haber aquí viendo a Cincinnati o a Nashville“.

El Piojo Herrera analizó que “si llevas a América, Chivas, a Pumas o Cruz Azul, que son equipos que tienen mucha afición allá en Estados Unidos. Estoy seguro que la afición (responde). Pero, yo voy a ver un partido ahorita Tigres, no me acuerdo con quien va a jugar (New York City). Donde vayan a jugar, si no es en Texas, la gente de Monterrey va a ir, son gente muy apasionada, pero no van en demasía. No va a estar un estadio lleno“.

El extimonel también de Tigres UANL añadió a Fox Sports que “en cambio, donde este jugando el América va a estar lleno. Si las Chivas estuvieran allí, va a estar lleno y Pumas va a tener lleno“. Cevallos le recordó que “Chivas llenó un estadio de NFL“, a lo que Herrera acotó que “para eso es el negocio. El otro día vemos partidos, insisto, a mi me tocó jugar un partido con menos de 200 personas en el estadio”.

Herrera concluyó en su intervención que “¿de qué sirve? En una cancha lejísimo, donde no te ve nadie. Que ese partido si es en México a lo mejor van mil (personas) o cinco mil, pero no doscientas. A final de cuentas, lo que paga ahí, lo atractivo es la televisión, no tanto la entrada. Los patrocinadores son los mismos, la televisión será otra. Entonces, juégatela con los patrocinadores que tienes, a visita recíproca“.