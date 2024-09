Chivas de Guadalajara protagonizó una polémica en el inicio del partido con Rayados de Monterrey, que terminó en gol de Lucas Ocampos. La anotación no subió finalmente al marcador tras la revisión de VAR, que lideró el recordado Luis Enrique Santander en el Estadio Akron. Un reporte confirmó lo que toda la afición esperaba de esta controversia, ¿fue bien anulado o no?

El Rebaño Sagrado cedió el empate 1-1 de forma agónica a los regios tras el gol de Tecatito Corona (88′) por un error de Raúl Rangel. Ricardo Marín (28′) anotó el tanto de los tapatíos, con una brillante asistencia de Roberto Alvarado. Cabe recordar que Santander fue vinculado a supuestas “ayudas arbitrales” en el título del Clausura 2017. Ahora, en el VAR protagonizó otra decisión que encendió la polémica en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

La primera jugada de peligro por parte de Rayados alrededor del minuto 11, terminó en la red del Guadalajara. El balón entra al área, Tala Rangel lo suelta y en un segundo intento lo toma con una mano, pero Lucas Ocampos lo remata para anotar. El arbitro central decide que la incidencia es polémica y lo revisa el VAR desde distintos ángulos. Luego, se define que no hay gol, por lo que el juego continuó sin novedad. Santander estaba en la cabina.

Un reporte del analista arbitral Juan Guzmán Gasso confirmó lo que todo Chivas esperaba de la decisión del VAR en el Estadio Akron. Refirió que “el gol de Lucas Ocampos en el Chivas vs Rayados fue CORRECTAMENTE ANULADO. La regla dice que el portero estará en POSESIÓN DEL BALÓN cuando RETENGA EL BALÓN entre LA MANO Y UNA SUPERFICIE. Al estar el balón retenido entre la mano de Raúl ‘Tala’ Rangel y el césped, la pelota estaba EN POSESIÓN del portero de Chivas, y por consiguiente, Lucas Ocampos ya no podía jugar el balón. ACIERTO de Luis Enrique Santander en el VAR, asesorando a Rafael López“.

¿Se anuló bien el gol de Lucas Ocampos? Qué dice la regla

El reglamento de la Liga MX avala la decisión que tomó el VAR, para zanjar con la polémica infundada en la jugada. Pues aunque no parece, Raúl Rangel ya estaba en posesión del balón, y Lucas Ocampos no podía jugarlo. Esto dice la normativa: “El guardameta estará en posesión del balón en sus manos cuando lo retenga en las manos o entre la mano y una superficie (ejemplo, el suelo, su propio cuerpo), o cuando lo toque con cualquier parte de las manos o los brazos, excepto si rebota o después de que se haya efectuado una salvada”.

Como se observa en la repetición, Tala Rangel tiene su mano sobre el balón y éste estaba sobre el pasto. Por lo que reglamentariamente ya estaba en su poder, así que el gol anulado a Ocampos es correcto y no existió tal “ayuda” de Santander. Una decisión que tampoco gustó mucho en el cuerpo técnico de los Rayados de Monterrey.

¿Qué dijo Martín Demichelis del gol anulado a Rayados?

El director técnico de Monterrey, después de empatar de forma agónica 1-1 con Chivas, se refirió a la polémica jugada. Martín Demichelis dejó en claro que para él no había argumentos suficientes para invalidar el gol. Aún así, el timonel se resignó al comentar que sus declaraciones no iban a cambiar el trámite del encuentro. Demichelis advirtió que “me da la sensación de que no la tenía retenida el arquero como para anularlo.Pero, es una opinión que ya es poco válida, no tiene ningún sentido lo que pueda llegar a decir. Es una opinión personal que no va a cambiar el resultado“.