Chivas ha tenido un Clausura 2023 más que destacado por los resultados que ha entregado el entrenador serbio Veljko Paunovic, quien ya colocó a los rojiblancos a un punto de la calificación matemática a la Liguilla a falta de disputarse el partido de la jornada 17 contra el Mazatlán; sin embargo, han comenzado a circular nombres de candidatos a refuerzos donde sobresale Chicharito Hernández.

En Rebaño Pasión te hemos presentado la visión que tiene la directiva comandada por Fernando Hierro en donde no se han entablado conversaciones o negociaciones por ningún futbolista y todo se determinará hasta que concluya el semestre, en donde la prioridad será emplear a los canteranos de fuerzas básicas para que ocupen esas posiciones claves.

Sin embargo, en medios de comunicación se están mencionando a varios prospectos ideales para el Guadalajara, en donde Javier Hernández es uno de los más deseados para regresar al redil, situación que no le desagradaría a un exdirectivo del chiverío, quien vislumbra viable el regreso del Chicharito a la Perla de Occidente.

“No me disgustaría ver a Chicharito en Chivas y a Paunovic tampoco. Creo que se pueden arreglar, no creo que venga a cobrar una fortuna, creo que se pueden arreglar. No es el problema. Creo que sería el momento de ponerse a negociar”, declaró Francisco Gabriel de Anda en la cadena ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Mazatlán?

Chivas no se tomará un descanso, ya que saben que el duelo contra la escuadra de la Perla del Pacífico es crucial para amarrar su boleto a la Liguilla el próximo sábado 29 de abril del 2023 en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.