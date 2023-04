Hay amores irremplazables en el mundo del futbol, por lo que la leyenda de la Selección Mexicana y canterano de Chivas, Javier Hernández, reiteró sus sentimientos por el Guadalajara, negándose rotundamente a portar algún día la camiseta del América, asegurando que si vuelve a la Liga Mx, sería como rojiblanco.

En una época en donde el amor a la camiseta es más escaso y donde los futbolistas aluden al profesionalismo para poder mantenerse las puertas abiertas de cualquier institución que les brinde trabajo, el Chicharito demostró que sigue siendo un fiel seguidor de la escuadra rojiblanca.

“En América nunca voy a jugar. No soy de cerrarle la puerta a situaciones, pero no, en América no voy a jugar. Soy chiva de corazón y si se puede dar que juegue en otro club, pero soy chiva de corazón. Si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como dé lugar”, declaró en entrevista con Fox Sports.

Hernández Balcázar debutó en el Apertura 2006, por lo que fue parte de la generación que logró el campeonato en la cancha del Toluca, posteriormente se consolidó en el Máximo Circuito al lograr hasta el título de goleo en el Bicentenario 2010 con 10 anotaciones, actuaciones que lo llevaron a Europa a clubes de renombre como Manchester United, Real Madrid o Bayer Leverkusen, entre otros.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Mazatlán?

Chivas no se tomará un descanso, ya que saben que el duelo contra la escuadra de la Perla del Pacífico es crucial para amarrar su boleto a la Liguilla el próximo sábado 29 de abril del 2023 en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.