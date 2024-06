Una de las tareas que Fernando Hierro dejó pendiente tras abandonar a Chivas para marcharse al Al-Nassr fue la renovación de varios futbolistas en donde destacaba la de Alan Mozo, con quien ya llevaban algunas charlas para poder extender su vínculo con el Rebaño.

El Comité Deportivo ya logró solucionar la renovación de Gilberto Sepúlveda y actualmente está enfocada en llegar a un acuerdo con José Juan Macías, con quien se corre el riesgo de que se pueda marchar gratis el próximo mes de diciembre cuando culmine su contrato.

Sin embargo, con Alan Mozo su contrato concluye en el verano del 2025, por lo que la directiva y el propio futbolista lo toman con calma, aunque el defensor dejó en claro que está feliz en Guadalajara y que se seguirá entregando al máximo por el Rebaño el tiempo que le reste jugar en la escuadra tapatía.

“Estoy muy tranquilo, estoy muy feliz, muy agradecido de estar en este equipo. Me queda un año aquí y no sabemos lo que pueda pasar (…) Yo soy de Chivas, me encanta vivir aquí, mi familia está feliz acá. Soy uno más de este equipo.

“Estamos en eso, estamos en pláticas, nos queda un año. Soy de Chivas y voy a dar todo cada vez que tenga oportunidad”, explicó en el aeropuerto de la capital de Jalisco tras regresar con el resto del plantel tras la pretemporada en Cancún.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.