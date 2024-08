El defensor no ha sido contemplado por el entrenador argentino para cubrir el hueco que dejó la lesión de Orozco Chiquete.

El Pollo Briseño pasó de tener un papel relevante para Fernando Gago, a estar prácticamente borrado entre las opciones que maneja el entrenador argentino para su dupla de defensores centrales.

Y es que en los últimos meses su nombre sonó como posible refuerzo de algunos equipos de la Liga MX, pero al final se terminó, al menos de momento, quedándose en Guadalajara, aunque sin tener minutos importantes en esta primera parte del Apertura y la Leagues Cup 2024.

El periodista de ESPN, Jesús Bernal, informó los motivos por los que el campeón del mundo Sub-17 ha perdido protagonismo en las Chivas.

“No diría que está borrado, porque está en la convocatoria de los partidos, pero no ha tenido minutos importantes”, dijo el comunicador en Futbol Picante.

¿Cuál es el motivo por el que perdió la confianza de Gago?

“Es demasiado intenso el Pollo Briseño. Esta parte no termina de convencer a Gago. También algunos errores que ha cometido cuando le ha tocado participar y por eso se ha decidido por darle opción a otros jugadores”, mencionó Bernal.

Y es que, en la posición de defensor central, Gago ha buscado opciones tras la lesión de Orozco Chiquete. Ha utilizado a Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas como acompañantes del Tiba Sepúlveda, e incluso ha puesto a improvisado al Oso González en dicha demarcación.

“(Gago) sigue en esa busca, de ver quién puede tomar el lugar de Orozco Chiquete”, valoró.

Números discretos

Antonio Briseño ha sido relegado hasta lo más profundo del banquillo de suplentes del Rebaño Sagrado.

En el Apertura 2024 todavía no ha debutado. Si bien estuvo entre los suplentes en los cuatro encuentros de Guadalajara, no recibió minutos. En la Leagues Cup, entró los últimos minutos contra el San José Earthquakes, aunque lo hizo como delantero en busca de un remate con la cabeza. Ante LA Galaxy no tuvo minutos, aunque de igual forma fue amonestado.