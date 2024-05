¿Se viene la 13? Santander estará en el VAR en el Chivas vs. Toluca y las críticas llueven

A un día del enfrentamiento de vuelta entre las Chivas y el Toluca, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2024, se despejó la incógnita sobre los árbitros que se encargarán de llevar a buen puerto el compromiso. Y en medio de los silbantes, hay un viejo conocido que le trae buenos recueros al Guadalajara.

La Comisión de Árbitros informó que César Ramos, dos veces mundialista, será el silbante principal, acompañado por Karen Díaz y Michel Morales como abanderados, mientras que el cuarto silbante será Edgar Morales.

El encargado del VAR será Luis Enrique Santander, lo que provocó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

¿Cuáles son los antecedentes de Santander?

Cabe recordar que Santander fue el árbitro que se encargó de los partidos de vuelta en las tres eliminatorias de Liguilla en el Clausura 2017, cuando Chivas se quedó con su estrella #12.

Sus trabajos fueron duramente cuestionados por los aficionados, sobre todo en la gran final donde no marcó un penalti a favor de los Tigres. Desde entonces, su nombre ha sido relacionado con las Chivas y lo han apodado ‘Chivander’.

“Ese día me equivoqué. No hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal”, declaró Santander tiempo después de aquella polémica final.

La polémica arbitral persigue a las Chivas

La serie entre Chivas y Toluca llega caliente a la Bombonera, luego del 1-0 que consiguió el Rebaño durante la ida. También por el gol anulado a Pável Pérez, que hubiera significado una ventaja mayor para los pupilos de Fernando Gago. Pérez logró una anotación luego de que el balón se estrellara en su mano derecha, situación que fue revisada y anulada por el VAR. La acción provocó una gran indignación incluso para Fernando Hierro, el director deportivo de las Chivas, quien le reclamó a los silbantes tras el silbatazo final.

La afición del Guadalajara también mostró su inconformidad, comparándola con un par de jugadas que tuvo a su favor el Club América y que no fueron anuladas, como ocurrió la noche del miércoles en el Estadio Akron.