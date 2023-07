Sorprende reaparición de Oswaldo Sánchez en los partidos del Tricolor, pero no en México

El exguardameta de las Chivas de Guadalajara, Oswaldo Sánchez causó polémica desde la semana anterior que no estuvo anunciado en el primer partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro frente a Honduras, generando las celebraciones de algunos usuarios en redes sociales que no están conformes con sus comentarios.

Aunado a ello, tampoco fue parte del programa Los Maestros que conducen Ricardo Pelaéz, Ricardo La Volpe y Andrés Vaca, sin embargo durante la Copa del Mundo de Qatar, el exportero del Rebaño Sagrado también participaba, lo cual generó alguna confusión sobre la permanencia de San Oswaldo en TUDN, pues hubo dudas sobre su labor dentro de la televisora.

Pero a media semana, Sánchez Ibarra comentó para el portal AS México que seguía trabajando en Televisa y que incluso estaba en Estados Unidos para cualquier participación que le fuera solicitada, ya que estuvo en Línea de 4 en días recientes Zona TUDN, pero lo que llamó la atención es que no ha vuelto a ser analista en los juegos de la Selección Mexicana, al menos no para el territorio nacional.

Reaparece Oswaldo en los juegos del Tricolor en Copa Oro

En una grabación de uno de los goles con los que México se impuso a Haití el jueves anterior, TUDN captó el momento de la narración de Andrés Vaca y en un segundo plano se pudo observar a Oswaldo en la transmisión de TUDNUSA, donde Enrique Bermúdez es el relator estelar en este certamen de la Concacaf y fue ahí la reaparición el exguardameta de Guadalajara.

Se pudo observar que el Perro estaba acompañado de Sánchez Ibarra y Francisco el Kikín Fonseca, pero las transmisiones son únicamente para Estados Unidos, por lo que no se pueden ver ni escuchar estos videos en redes sociales para los usuarios en suelo azteca, prácticamente como si les hubieran cumplido el deseo a los seguidores que no gustan de escuchar los puntos de vista del mundialista mexicano.