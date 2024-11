Las salidas de Fernando Hierro de la directiva y posteriormente la de Fernando Gago de la dirección técnica fueron golpes letales para Chivas en el Apertura 2024, por lo que los aficionados han manifestado su descontento recurrentemente, principalmente en redes sociales.

Aunque el propio Amaury Vergara admitió abiertamente que las opiniones de los aficionados en plataformas digitales lo tenían sin cuidado, los patrocinadores no pensarían igual, por lo que estarían inconformes por los malos resultados del Guadalajara.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que las marcas que se aliaron al Rebaño estarían inconformes por el mal paso del equipo, lo que desata críticas en sus redes sociales, además de que al quedar eliminados rápidamente, su exposición en medios de comunicación disminuye sustancialmente.

“Los patrocinadores no están del todo contentos con lo que está sucediendo en Chivas. Hay dos factores que incomodan bastante, el primero es el tema de la imagen, que queda muy a expensas de lo que Chivas haga o deje de hacer. Si sale alguna promoción donde va la imagen de Chivas junto al patrocinio, empiezan las mentadas de madre.

“La segunda por la que no están contentos es porque Chivas no entró a Liguilla. Quiere decir que hay menos partidos, menos exposición y con eso los patrocinadores se ven menos (…) Esto no significa que se vayan a romper los contratos, pero sí los deja pensando para el momento de renovar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál ha sido el incremento de patrocinadores en Chivas?

Tras la llegada de Fernando Hierro y los buenos resultados que obtuvo en el comienzo de su gestión, los anunciantes regresaron al Guadalajara, sumándose varias marcas como Amazon, MG, Axen Capital, Mercado Pago, Futura, entre muchos otros, los cuales incluso ya aparecen en los uniformes del primer equipo.