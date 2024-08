El mediocampista del Rebaño Sagrado aún no logra recuperarse de la final que perdieron hace más de un año en la Liga MX.

El Pocho Guzmán pasó de ser el referente de Guadalajara que se quedó a escasos minutos del campeonato hace poco más de un año, a ser relegado en lo profundo del banquillo. Esta situación ha provocado una “inquietud” por parte de la directiva que le ha puesto una fecha para que vuelva a su mejor nivel, o en dado caso pueda salir de la franquicia.

El periodista César Huerta explicó cómo está la situación en el interior del club del actual mediocampista del Rebaño Sagrado.

¿Qué piensa la directiva de Víctor Guzmán?

En primera instancia descartó que “esté transferible”, pero el Pocho “no puede estar seguro. Parecía que estaba muy cómodo, que tendría el respaldo suficiente para poder encontrar nuevamente su mejor futbol”.

“No hay paciencias eternas. No existe un ultimátum, pero la paciencia se va agostando. La dirigencia se siente inquieta. Porque el nivel del futbolista ciertamente ha bajado. No anda en su mejor nivel, ha tenido problemas personales que no ha podido resolver de todo y enfocarse al 100% en la cancha”, añadió.

Huerta, de acuerdo con su información, mencionó que desde el interior de la directiva le dijeron que “no hay alguien en todo plantel que le pegara más el perder la final que a Víctor Guzmán. Se comprende que fue un golpe duro, por la forma. Claro que deja un trauma fuerte. Una herida muy grande”.

¿A qué se debe la falta de nivel del Pocho?

Hay dos puntos centrales que tienen la directiva y de dónde explica el bajo nivel que ha mostrado en su última etapa con el Rebaño Sagrado.

“La dirigencia tiene muy identificado que el bajón se debe al problema personal que atravesó o atraviesa. Ya fueron muchos meses y el jugador sigue sin responder. La directiva espera una reacción del Pocho este torneo”, dijo César en su canal de Youtube.

“El otro aspecto que le inquieta a la dirigencia es el cómo se está utilizando al Pocho. No le van a cuestionar nada al DT”, agregó.

En lo que va del Apertura 2024, no ha sido titular todavía y ha disputado apenas el 39% de los minutos del campeonato, donde sólo registra una asistencia. Números muy pobres para un jugador de su calidad.