Chivas Guadalajara comenzó con el pie derecho su participación en el Apertura 2023 de la Liga MX luego de superar por 2-1 a León. Por otro lado, mientras se habla de la insistencia del Rebaño Sagrado por Alan Pulido, dejan trascender lo que habrían hecho para que pueda llegar a Verde Valle.

A lo largo de las últimas semanas el último campeón de goleo que tuvo el equipo Rojiblanco ha estado en la mirada de Fernando Hierro para reforzar al equipo. Sin embargo, Sporting Kansas City no lo quiere dejar ir ya que está en un gran momento y es complicado que llegue a su franquicia alguien de su nivel.

A pesar de esto, Chivas no ha parado de insistir por él y no es para menos debido a que necesitan un centro atacante con gol. Es por esto que Kerry News informó que Fernando Hierro viajará a Estados Unidos a cerrar las negociaciones con el equipo de Misuri para lograr que llegue en ester mercado.

Sin embargo, el reconocido perioidsta dio a conocer a lo que accedió Alan Pulido para no llegar a Cruz Azul. “Se va a bajar el sueldo, va a ganar menos n Chivas que lo que le ofrecía Cruz Azul. No por poquita diferencia, si va a ganar menos, a ese nivel quiere en Chivas”, informó en su canal de YouTube.

Sin duda, Puligol hace todo lo posible para lograr llegar al club de los amores y no solo lo demuestra con su postura de no seguir en Sporting Kansas City, sino que además le dice que no al dinero de la Máqina Cementera.