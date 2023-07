Finalmente, Chivas completó el partido ante FC Cincinnati y perdió por 3-1 con un triplete de Brandon Vázquez. Por otro lado, tras la derrota, Veljko Paunovic pide levantar la cabeza y marca que van a ir a dar la cara frente a Sporting Kansas City para alcanzar la clasificación a los 16avos de final de la Leagues Cup.

El Rebaño Sagrado entró dormido y no pudo hacer la diferencia para que pueda alcanzar el empate. A su vez, el Gilberto Sepúlveda no jugará el próximo partido, ya que fue expulsado antes de que termine el primer tiempo, mientras que a Roberto Alvarado no le cobraron un claro penal en el primer tiempo.

Por otra parte, tras la derrota ante FC Cincinnati, Veljko Paunovic habló en conferencia de prensa. En la misma, el serbioespañol afirmó que tienen que mejorar, que es discutible la roja que recibió el Tiba y que van a dar la cara ante Sporting Kansas City.

“Unas 28 acciones dentro de área rival debería habernos dado más, eso nos faltó, marcar el gol para irnos al descanso con 2-1, en vez de eso no vamos con uno menos en una jugada muy discutible, son opiniones que tenemos internamente y lo que he escuchado por parte de ustedes”, comentó.

Y agregó: “Esto tiene que mejorar, nunca hemos dejado de creer que podemos volver al juego, pensamos que tuvimos demasiadas adversidades ayer, creo que hoy arrancamos muy bien, prácticamente con el gol más rápido de la historia. Estoy orgulloso de que, con todas adversidades, vamos a mitigar y pelear y dar la cara como lo hicimos hoy”.