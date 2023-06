Esta semana para la Major League Soccer ha sido mega importante debido a que Inter Miami anunció la llegada de Lionel Messi a su club. Por otro lado, tras fichar al astro argentino, la franquicia de Florida tomó esta última decisión con Rodolfo Pizarro.

El futbol de Norteamérica se encuentra revolucionado porque acaba de quedarse con el mejor jugador del 2023. No es para menos ya que el argentino no solo llega como campeón del mundo, si no que además con la mirada de millones de personas.

Por otra parte, Rodolfo Pizarro será el primer mexicano en compartir un entrenamiento con Lionel Messi en la Major League Soccer. Sin embargo, tras fichar al astro argentino, la franquicia de Florida tomó esta decisión con el atacante mexicano.

Rodolfo Pizarro tiene alta posibilidades de jugar con Lionel Messi. (Foto: Imago 7)

Tras su regreso para la temporada 2023, el jugador con pasado en Chivas volvió a ser titular indiscutido en club. Por otro lado, tras la salida de Phil Neville, Javier Morales, entrenador interino, decidió envíar a la banca al futbolista nacional en su visita contra New England.

Los números de Rodolfo Pizarro en Inter Miami

A lo largo de la temporada 2023, Rodolfo Pizarro fue titular durante ocho juegos con Inter Miami, de los cuales en siete fue titular. Jugó más de 500 minutos de juego, no ha anotado ningún gol y dio solamente una asistencia.