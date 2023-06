En Chivas Guadalajaraen boca de todos debido a que estaría detrás de dos bombas que sacudirían el mercado de pases. Por otro lado, mientras sigue de cerca a Erick Gutiérrez y pregunta por Hirving Lozano, Alan Pulido se aleja de Cruz Azul. ¿Posibilidad para el Rebaño Sagrado?

Además de un mediocampista de calidad, el conjunto Rojiblanco busca a un centro atacante que tenga un buen momento y experiencia en momentos importantes. La falta de un nueve de jerarquía se vio en el Clausura 2023 cuando Veljko Paunovic dejó en la banca a Daniel Ríos.

Es por este motivo que Chivas fue a la carga de Alan Pulido, quien a penas está regresando de una lesión que sufrió en la Major League Soccer. A pesar de esto, su vuelta a los campos de juego fue de la mejor manera debido a que anotó siete goles en cuatro jornadas.

Alan Pulido mantiene un gran momento en Sporting Kansas City. (Foto: Imago 7)

Sin embargo, el Rebaño Sagrado no está dispuesto a pagar los dos millones que pide Sporting Kansas City, quien presiona al atacante mexicano para que renueve su contrato. A su vez, Cruz Azul se metió en la discusión, parecía ganar la pulseada, pero algo lo aleja de nuevo.

“Se complica más lo de Alan Pulido. No está muerta la opción, pero La Máquina podría dejarlo en breve. Ya se analizan posibilidades en el mercado, pero no es sencillo debido a que no hay plazas de extranjero, tendría que salir uno o llegar un mexicano”, informó Armando Melgar, reportero de Fox Sports, por lo que se abre una nueva ventana para Chivas. ¿La aprovechará, va a fondo por Luca Martínez Dupuy o se queda con los atacantes que tiene?