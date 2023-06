Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, exhibió este miércoles un poco del agradable ambiente que se vive dentro de la concentración de la Selección Nacional de México y calmó además los rumores de la gravedad de su lesión, previo al partido frente a Estados Unidos en la Semifinal de la Liga de Naciones de Concancaf 2023 en Las Vegas.

El Tricolor, con la ausencia confirmada del atacante del Rebaño Sagrado, visita el jueves a su vecino en el Estadio Allegiant de Las Vegas, que también será el escenario de la otra llave de semifinal: Panamá vs. Canadá, así como la Gran Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023, el domingo 18 de junio.

México, hace dos años, cayó ante Estados Unidos tanto en las finales de la Liga de Naciones como en las de Copa Oro, para iniciar así a una horrible racha de cinco partidos sin conocer la victoria frente a su vecino y encarnizado rival regional. La última victoria sobre la unión americana se remonta a septiembre de 2019 y desde entonces, los estadounidenses registran tres triunfos y dos empates.

Alexis Vega en duda para la Liga de Naciones

El reporte del periodista Rubén Rodríguez a Fox Sports desde Las Vegas, alertó que “Alexis Vega y Sebastián Córdova están tocados, no van a jugar. Me parece que no van a iniciar por lo menos. No entrenaron al inicio. Creo que están tocados y creo que los van a guardar; entonces, eso hace que, por lo menos en la zona de Alexis Vega, tengas algunas modificación, porque no está al cien por ciento y no lo va a arriesgar“.

Alexis Vega bromea y la paga con un americanista

El delantero de Chivas, Alexis Vega, en medio de un emotivo compartir con los aficionados del Tricolor en Las Vegas, aprovechó la ocasión y firmó la playera de su compañero, excanterano rojiblanco pero rival del América: Israel Reyes, quien se encontraba de espaldas y aparentemente no se dio cuenta de la rúbrica que le dejó para el recuerdo y cumplir su sueño.