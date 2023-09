Este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX pudiera ser la última llamada para Alexis Vega en las Chivas de Guadalajara. La afición rojiblanca ha visto con preocupación el mal momento del delantero y el llamado es de alerta. Así, un reporte confirmó lo que todo el chiverío teme que pueda ocurrir con el ariete y la renovación de su contrato.

El atacante estelar del Rebaño Sagrado ha quedado a deber con los aficionados, sobre todo en el reciente Clásico Nacional. Desde que llegó a Verde Valle en 2019, no le ha podido marcar un gol al América en partidos oficiales. Una deuda que no ha podido saldar con los chivahermanos, que exigen su salida en el próximo mercado y que alertan, se pudiera consumar.

El Gru Vega, de apenas 25 años de edad, ha disputado 14 ediciones de la máxima rivalidad de la Liga MX y sin poder anotar. La presión interna, las lesiones y la debacle en su rendimiento, han provocado que la afición tapatía agotara su paciencia con uno de los últimos referentes de ataque.

La dura crítica a Alexis Vega tras el Clásico Nacional

Paco Villa, comentarista de TUDN, explotó contra el delantero tras el Clásico Nacional en el Estadio Azteca. El narrador señaló que “no puede ser que Alexis Vega salga al minuto 66 de una Final, sin chistar, en el de Ida y en el de Vuelta. No sé cuánto le paga Chivas (…) ¿Cuándo lo vamos a señalar? Antes de Guti o el que me digas, es a Alexis Vega“.

El comunicador no aguantó más y le advirtió: “Alexis Vega, ¿qué estas haciendo con tu carrera? ¿Te diste cuenta la Copa Mundial que jugaste? ¿Te diste cuenta lo que jugaste en la fase final del torneo anterior con Chivas? ¿Te has dado cuenta, además de las lesiones, lo que has jugado para el Rebaño esta campaña?¿Lo que significas para el Guadalajara? Nada“.

Fernando Hierro sabe que Alexis Vega debe volver

El director deportivo de Chivas, Fernando Hierro, aprovechó su conferencia de prensa para referirse a la actualidad del delantero y su posible renovación. El español resaltó que “Alexis (Vega) es un chico que después de la lesión está trabajando mucho para volver a su mejor nivel. Está haciendo un esfuerzo muy grande por volver a su mejor nivel y como exjugador lo sé, muchas veces cuando trabajas a lo mejor tarda más de la cuenta. Estamos tranquilos“. Reconoció que “jugadores de esa importancia de Alexis, (Roberto) Alvarado, (Fernando) Beltrán, Pocho (Víctor Guzmán), Érick (Gutiérrez), para nosotros son determinantes y muy importantes. Pero, somos un equipo en el que todos debemos estar en el máximo nivel“.

Hierro reveló que “hay sesiones de mañana, tarde, fisioterapia. En ese aspecto estamos contentos, porque Alexis (Vega) está trabajando mucho. Ojalá cuanto antes se vea en el campo, sabemos del nivel que es. Un jugador determinante que tiene que volver a su mejor versión y esa mejor versión, lo sabemos, que lo está intentando. Sabemos que está trabajando mucho para volver a recuperar“. Pero, ¿cuánto tardará esa recuperación?

