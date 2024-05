Alexis Vega había logrado su objetivo al mandar el balón al fondo de las redes. Por ello se soltó a llorar tras marcarle un gol a su exequipo Chivas de Guadalajara. Todo era alegría para el jugador de Toluca hasta que desde el VAR se señaló un fuera de lugar en la jugada que anuló su anotación y provocó que sus lágrimas de felicidad se volvieran de tristeza en un parpadeo.

De esta manera, el Guadalajara pudo mantener el 0-0 en el Nemesio Diez y así logró avanzar a las Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX gracias al gol que marcó Pocho Guzmán en la Ida celebrada en el Estadio Akron y que a la postre significó la eliminación de los Diablos Rojos con todo y el incesante intento de Vega por cobrar venganza tras ser exiliado del Rebaño Sagrado por sus indisciplinas. Su gol anulado levantó polémicas, pero el DT del Toluca Renato Paiva ni las mencionó.

¿Qué dijo Renato Paiva sobre el Chivas vs. Toluca?

“Felicitar a Chivas por su clasificación. Después y más importante decir el orgullo que tengo de ser el entrenador de este grupo de jugadores. Su afición tiene que estar triste y frustrada por lo que vio, pero orgullosa del futuro que viene para el club. El partido no deja dudas de que mi equipo jugó como se tenía que jugar. Sólo una jugada de rebotes nos dañó”, comentó el técnico.

Fue en la segunda mitad, ya con 10 jugadores tras la expulsión de Guamerucito García, que Toluca se fue a la carga en busca del gol que le diera la clasificación. Alexis Vega llegó hasta el área chica en una gran jugada y logró poner el 1-0 en favor de los Diablos Rojos. Pero en el VAR se revisó la jugada y los vectores exhibieron que efectivamente estaba en offside al momento de la asistencia, más allá de que Tiba Sepúlveda desvía el balón. Muchos críticos aseguran que no era fuera de lugar, pero en el cuadro choricero dieron vuelta a la página.

DT de Toluca culpó a la mala suerte y felicitó a Tala Rangel

“Después, de todo nos pasó. Postes, expulsión, goles anulados, el portero de ellos fue el mejor. En términos generales hemos sido mejores, el balón no quiso entrar, no hablo de injusticias, queda la ironía de que el mejor ataque de la fase regular, en tres partidos no hiciera un gol más, son ironías del destino. Lo que dejaron en la cancha me deja orgulloso”, aceptó.

Finalmente, Paiva dijo tener el mejor ánimo rumbo al Apertura 2024, donde espera devolver al cuadro choricero a los primeros planos de una vez por todas.

“Las señales de un equipo que en cinco meses de trabajo ha crecido un montón, ha ido de menos a más en todo. Con poco tiempo de trabajo ha sido un buen torneo. Termina con esa sensación difícil de digerir, pero no será la primera y última vez que el futbol hace este tipo de cosas“, sentenció.