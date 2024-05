Las Chivas supieron resolver la serie ante Toluca a pesar de la obsesión de Alexis Vega por cobrar venganza tras ser echado del equipo rojiblanco debido a sus incontables indisciplinas y ahora están en Semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Guadalajara aún no tiene rival pero lo más probable es que sea una edición más del Clásico Nacional.

América eliminó a Pachuca gracias a dos empates que le sirvieron para sellar el pase a la siguiente fase gracias a su posición en la tabla y ahora todo depende del Cruz Azul vs Pumas para saber si serán rivales Águilas y Rebaño en la antesala de la Final, tal como hace un año cuando el equipo tapatío se impuso para eliminar al odiado rival. No obstante, al no ser aún oficial, el entrenador Fernando Gago guardó mesura al respecto.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre un eventual Clásico Nacional en Semifinales?

“Todavía no está confirmado (el Clásico Nacional), cuando este confirmado hablaré de eso. La sensación es de felicidad, estamos en Semifinales. Nos faltó ese último pase, tuvimos apresuramiento para definir. Tuvimos tres contragolpes para definir el partido y no lo pudimos hacer. Se sufrió, pero no pasa nada. Tuvimos superioridad numérica, no lo supimos aprovechar, pero estoy muy contento con la clasificación”, comentó Pintita tras el partido en la Bombonera.

Gago dirigiría un total de cinco clásicos en solo seis meses de confirmarse el duelo de Semis ante los azulcremas. Por lo pronto, se preocupa por mejorar el último toque de sus pupilos, algo que afectó bastante en el duelo de Vuelta de Cuartos de Final.

Gago, inquieto por falta de contundencia

“En todos los partidos se pueden mejorar cosas. Nos faltó esa contundencia, esa última definición. Sabíamos que teníamos que buscar y generar un gol. Hay que trabajar, que esas opciones entren. En el partido pasado tuvimos una oportunidad y entró, en este tuvimos cuatro y no pudimos convertir ninguna, así es el futbol”, indicó.

A pesar de que acumulan más de 400 minutos sin recibir gol, en Chivas no se confían y aunque pasaron de ronda contra uno de los mejores clubes del semestre, se sabe que la complejidad es cada vez mayor y no pueden fallar más en estas instancias.

“Estamos para jugar la Semifinal, es nuestro objetivo, después pensaremos para pasar a la Final. Hablar del resultado es muy fácil, decir que estamos bien, hay mucha cosas que mejorar. A partir de eso se trabaja. Ahora habrá que pasar de ronda y jugar la Final. La serie se gana en 180 minutos y pasamos a semifinales que es lo importante”, finalizó.