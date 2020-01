"Es un revés que no esperábamos": Ponce

Miguel Ángel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, compareció ante los medios de comunicación tras errar el penal en la tanda decisiva que selló la eliminación en la Copa MX y reconoció que "es un revés que no esperábamos", debido a que "no nos alcanzó para ampliar el marcador" en el Estadio Banorte de Culiacán y se despidieron de esta edición del certamen.

El Rebaño Sagrado, que venía de igualar el sábado 2-2 con Toluca en el Estadio Akron por la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se preparó desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con las importantes ausencias en el plantel de Alexis Vega, José Juan Macías y Jesús Sánchez por lesión, para esta visita a los Peces que culminó de forma trágica.

El "Pocho" Ponce, quien antendió a la prensa en la zona mixta del Estadio Banorte, aseguró que este "es un revés que no esperábamos. Si bien desde el partido pasado no se hicieron de todas maneras muy bien las cosas, ahora el equipo hizo un gran partido. No nos alcanzó para ampliar más el marcador, pero esto sigue, hay que seguir trabajando y levantar la cabeza, que tenemos el torneo todavía muy joven".

El lateral derecho, quien erró su intento en la sexta ronda de la tanda de penales ante Dorados, reiteró que "nos da mucha tristeza no poder regalarles una alegría, con títulos, con resultados, pero queda la liga que queremos ganar y vamos a seguir trabajando para poder lograrlo".

Ponce añadió que "dejamos ir un resultado valioso en casa, por supuesto, que el entorno que se vivió no fue un buen partido el que se hizo allá, pero aquí el equipo vino diferente, propuso y tuvimos muchísimas llegadas, pero no pudimos ampliar el marcador para llevarnos el resultado positivo a casa".

El zaguero rojiblanco, ante la salida del plantel de su compañero Oswaldo Alanís a la MLS, señaló que el central "es un tipo muy trabajador, muy profesional, que venía haciendo muy bien las cosas. Desafortunadamente no vio minutos e incluso no salía a banca y obviamente como jugador uno lo que quiere es jugar y pues vio por su bien. Me da gusto que haya tomado esa decisión y que tenga minutos a donde quiera que vaya".

