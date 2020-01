"Estaba convencido que íbamos a darle vuelta": Quirarte

Fernando Quirarte, ex jugador de las Chivas de Guadalajara y actual integrante de la mesa de expertos en el programa La Última Palabra de la cadena Fox Sports, aseguró la noche del martes que "estaba convencido que íbamos a darle vuelta" a la serie de los Octavos de Final de la Copa MX, luego de la eliminación ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Banorte de la ciudad de Culiacán.

El Rebaño Sagrado, que venía de igualar el sábado 2-2 con Toluca en el Estadio Akron por la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se preparó desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con las importantes ausencias en el plantel de Alexis Vega, José Juan Macías y Jesús Sánchez por lesión, para esta visita a los Peces, que culminó de forma trágica con el penal errado por Miguel Ponce.

El peculiar "regalito" que le hizo a Fernando Quirarte por la caída de Chivas en Copa MX ante Dorados que desató la ira del 'Sheriff'

El "Sheriff" Quirarte, a quien le solicitó un editorial tras la eliminación rojiblanca, reconoció que simplemente "no se pudo, ganó Dorados bien, en penales, donde cualquier puede ganar o perder y hoy le tocó a Chivas. Falla Ponce, a mi me tocó fallar un penal de la misma manera y hoy, desgraciadamente, no logra ese objetivo que tenía Chivas de buscar el doblete, ya nos quedamos a buscar no más uno (Liga MX)".

Después de la inversión hecha de cara al Clausura 2020, Chivas se quedó en el camino de lograr uno de sus grandes objetivos del semestre

El ex central de Chivas y actual comentarista de la cadena internacional Fox Sports reiteró ante el panel de expertos que "estaba convencido de que por la cantidad que se había invertido y por la gran calidad de jugadores que tiene Chivas debía de ganar. Más que dolido, estoy triste, porque estaba convencido que íbamos a darle vuelta".

Así arrancó La Última Palabra, con la editorial de Fernando Quirarte tras la caída de Chivas ante Dorados en los octavos de final de la Copa MX