Miguel Ponce aseguró que la pasó mal tras fallar el penal de la eliminación en Copa MX

Chivas de Guadalajara vivió su primer fracaso de este 2020 el pasado martes cuando quedaron eliminados de la Copa MX a manos de Dorados en la tanda de penales luego de haber igualado en el marcador global.

Al momento de la derrota todos los reflectores apuntaron a Miguel Ponce por su falla y este confiesa haber pasado momentos difíciles, pero que ya está enfocado en lo que viene.

“La pasé mal tras fallar el penal, pero no hay tiempo para lamentar. Ser fuertes y seguir trabajando. Está también la Liga donde queremos hacer las cosas bien la competencia es bastante buena y me he mantenido así. Que siga la competencia será bueno para el nivel”, declaró.

En cuanto a que ahora haya más presión sobre el plantel por el mal resultado de la Copa se muestra tranquilo.

“Aquí, de presión siempre se habla. Sobre el entrenador (Luis Fernando Tena) está más que respaldado, nosotros estamos contentos con él", concluyó