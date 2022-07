Alicia Cervantes necesitó de muy poco tiempo para convertirse en una de las referencias históricas de la versión femenil de las Chivas de Guadalajara y todo a fuerza de goles. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de Licha.

La potente delantera de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, necesitó de muy poco tiempo para convertirse en una de las principales referencias históricas de la versión femenil y en una de las más consentidas de la fiel afición chivahermana, desde su llegada a San Rafael y sin hacer mucho ruido, pues por ella han hablado todos sus goles. Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de la inesperada máxima goleadora rojiblanca.

La espigada y talentosa atacante del Rebaño Sagrado tuvo que lidiar con muchos problemas en el futbol femenil, principalmente los malos pagos y una particular lesión que la llevaron a pensar en el retiro definitivo. Hasta que finalmente apareció el Club Deportivo Guadalajara, que la contrató y presentó a mediados de 2020 tras una extensa rehabilitación y en medio de la pandemia del Covid-19, desde entonces, todo han sido goles y festejos por doquier para la prolífica artillera.

Licha Cervantes, como se conoce a la eficiente delantera desde su irrupción en el futbol mexicano femenil con Atlas, fue una de las estrellas más rutilantes en la temporada 2021-2022 de la Liga MX Femenil, ya que luego de conquistar el Torneo Clausura 2022, se alzó con el Campeón de Campeones, que le permitió acaparar las premiaciones a Mejor Goleadora y Mejor Jugadora de esa campaña en la Gala del Balón de Oro. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las 25 cosas que no sabías de la histórica artillera, a continuación:

25 cosas que no sabías de Alicia Cervantes

En 2022 arrasó con todas las premiaciones de la temporada (Liga MX Femenil)

25 ¿Cuándo nació Alicia Cervantes?

La delantera rojiblanca se estrenó con Atlas como profesional (IMAGO7)

Alicia Cervantes nació el lunes 24 de enero de 1994, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX Femenil.

24 ¿Dónde nació Alicia Cervantes?

Cervantes reconoció que es de San Ignacio Cerro Gordo en Jalisco (IMAGO7)

Alicia Cervantes nació en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX Femenil.

23 ¿Cuánto mide Alicia Cervantes?

La delantera es más baja de lo que muchos pensamos (IMAGO7)

Alicia Cervantes posee una estatura de 1.67 metros o 5'6" en la medición de pies y pulgadas, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX Femenil.

22 ¿Cuánto pesa Alicia Cervantes?

La delantera ha mantenido su peso desde que llegó al redil (IMAGO7)

Alicia Cervantes cuenta con un peso de 61 kilogramos o 134 libras, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX Femenil.

21 ¿Cuál es el nombre completo de Alicia Cervantes?

Alicia proviene de una prolífica familia de chivahermanos (IMAGO7)

La delantera fue registrada bajo el nombre de Alicia Cervantes Herrera, según su perfil individual en la plantilla de las Chivas de Guadalajara registrada en el portal oficial de la Liga MX Femenil.

20 ¿Qué equipo debutó a Alicia Cervantes en Liga MX Femenil?

La delantera se estrenó como profesional con Atlas en 2017 (IMAGO7)

Alicia Cervantes en múltiples ocasiones ha revelado su eterna afición heredada de familia por las Chivas, pero como buena tapatía sino fue como rojiblanca, tuvo que iniciar en la otra vereda y resultó ser Altas el club que le dio la oportunidad de unirse al equipo profesional en 2017, cuando se estrenó la Liga MX Femenil.

19 ¿Cuándo debutó Alicia Cervantes en la Primera División?

La delantera se estrenó como profesional en 2017 frente a las Chivas (IMAGO7)

Alicia Cervantes, como cosas del destino, debutó profesionalmente con Atlas el sábado, 29 de julio de 2017 en una derrota 3-0 ante el Guadalajara en la cancha de Chivas San Rafael, por la Jornada 1 del Torneo Apertura 2017 de Liga MX Femenil.

18 ¿Cuándo anotó Alicia Cervantes su primer gol en Liga MX Femenil?

Le marcó su primer gol como profesional a Santos Laguna (IMAGO7)

La delantera no esperó mucho para estrenarse como goleadora en la Liga MX Femenil y lo cumplió el sábado, 5 de agosto de 2017 en la victoria 3-2 sobre Santos Laguna en la cancha de la casa club Atlas Chapalita, donde convirtió el tercer tanto de las rojinegras a los 52 minutos, luego las Guerreras acortaron distancias, en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2017.

17 ¿Cuándo llegó Alicia Cervantes a las Chivas de Guadalajara?

La delantera fue presentada en junio de 2020 para reforzar el plantel (Chivas)

Chivas de Guadalajara anunció el viernes 12 de junio de 2020 la incorporación de Alicia Cervantes como su primer refuerzo para el Torneo Apertura Guard1anes 2020 y publicaron una entrevista exclusiva, en la que refirió como primera meta su deseo de ser Campeona de Goleo, algo que ya ha conquistado en par de ocasiones en solo dos años.

El cartel o arte de presentación en redes sociales de la delantera (Chivas Femenil)

16 ¿Cuándo debutó Alicia Cervantes con Chivas Femenil?

Alicia debutó con Chivas Femenil en una goleada sobre Juárez (IMAGO7)

Alicia Cervantes debutó con la playera rojiblanca: el jueves, 13 de agosto de 2020 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en la victoria 4-0 sobre FC Juárez Femenil, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

15 ¿Cuál fue el primer Clásico Tapatío de Alicia Cervantes con Chivas Femenil?

Cervantes jugó su primer clásico tapatío como rojiblanca en 2020 (IMAGO7)

La potente delantera ya había disputado, desde su debut profesional, varias ediciones del Clásico Tapatío como rojinegra, pero con la playera rojiblanca jugó sus primeros minutos de la rivalidad jalisciense el domingo, 11 de octubre de 2020 en el Estadio Akron, durante una dura derrota 3-0 ante Atlas, en el marco de la Jornada 10 del Torneo Apertura Guard1anes 2020.

14 ¿Cuál fue el primer Clásico Nacional de Alicia Cervantes con Chivas Femenil?

Disputó su primer Clásico Nacional con Chivas en una Liguilla (IMAGO7)

Alicia Cervantes no apareció en la lista de convocadas de Chivas Femenil para el Clásico Nacional de la Jornada 10 del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de Liga MX Femenil y tuvo que esperar al cruce en la Liguilla, para disputar sus primeros minutos de la rivalidad más grande del futbol mexicano en todas sus categorías. Lo que cumplió el viernes, 27 de noviembre de 2020, en la caída 1-0 ante el club América en la cancha Centenario N°5 del Nido en Coapa, una serie de Cuartos de Final en la que se despidieron tras igualar 2-2 en el Estadio Akron.

13 ¿Cuándo marcó Alicia Cervantes su primer gol con Chivas Femenil?

Cervantes se estrenó con un doblete en Chivas Femenil (IMAGO7)

Alicia Cervantes se estrenó como goleadora con la playera rojiblanca: el jueves, 13 de agosto de 2020 en el Estadio Olímpico Benito Juárez y lo hizo por partida doble en la victoria 4-0 sobre FC Juárez Femenil, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura Guard1anes 2020. La delantera anotó sus goles a los 34 y 49 minutos del encuentro, según el reporte oficial de Liga MX Femenil.

12 ¿Alicia Cervantes jugó con la Selección Mexicana de mayores?

Cervantes debutó como suplente en febrero de 2021 (IMAGO7)

A partir de la reestructuración que atravesó la Selección Nacional Femenil, el 19 de enero de 2021 con la llegada de Mónica Vergara al banquillo nacional, Alicia Cervantes comenzó a ser llamada para vestir la playera tricolor en esta nueva etapa.

11 ¿Cuándo debutó Alicia Cervantes con la Selección Nacional absoluta?

Cervantes debutó en febrero de 2021 frente a Costa Rica (IMAGO7)

El sueño de Alicia Cervantes se hizo realidad al debutar con la Selección Mexicana Femenil en el compromiso dentro de la Fecha FIFA que se disputó el sábado, 20 de febrero de 2021, en la victoria 3-1 sobre su similar de Costa Rica al ingresar de cambio a los 62 minutos, en el Estadio Azteca y que marcó el inicio del proceso de la entrenadora Mónica Vergara.

10 ¿Cuándo anotó Alicia Cervantes su primer gol con la Selección Nacional Mexicana?

La delantera anotó su primer gol como tricolor a Canadá (IMAGO7)

Alicia Cervantes debió esperar un poco para poder estrenarse como goleadora con la Selección Nacional de México Femenil y lo cumplió nueve meses después de su debut: el sábado, 27 de noviembre de 2021, en la victoria 2-1 sobre su similar de Canadá en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF en la capital. La atacante entró de cambio en la segunda parte y a los 76 minutos anotó el gol de la diferencia con un remate en el área.

9 ¿Alicia Cervantes ha sido campeona en la Liga MX?

Los títulos de 2022 le valieron los dos Balones de Oro en Liga MX Femenil (IMAGO7)

La delantera recientemente cumplió este objetivo en su carrera con el Club Deportivo Guadalajara, pues a pesar de formar parte de la plantilla de Rayadas de Monterrey en la coronación del Torneo Apertura 2019, pudo disfrutar más y contar con un papel más protagónico en el doblete que alzó con Chivas Femenil tras conquistar el título del Clausura 2022 y luego, alzarse con el Campeón de Campeones 2021-22 de Liga MX Femenil.

8 ¿Quién es la mejor amiga de Alicia Cervantes dentro de las Chivas?

Cervantes en julio de 2022 eliminó todas sus cuentas públicas en las redes sociales (IMAGO7)

Alicia Cervantes es una persona muy profesional dentro de la cancha y demasiado reservada con su vida privada afuera de ella, por lo que se desconoce si tiene pareja en la actualidad o hasta con quien comparte más dentro del vestidor de las Chivas Femenil.

7 ¿Cuál fue el mayor sacrificio de Cervantes para ser futbolista femenil?

Cervantes es parte de una familia de 19 hijos en Jalisco (IMAGO7)

Alicia Cervantes no tuvo una infancia sencilla, proviene de una familia junto a 18 hermanos y las carencias obviamente eran muchas, para poder jugar al futbol debió irse a Tepatitlán, sin la aprobación de sus padres, por los riesgos de viajar sola con apenas 12 años de edad. La creencia de su familia impedía que las mujeres estudiaran y tuvo oportunidad de salir de la secundaria, pero no pudo continuar las preparatoria. Por lo que decidió marcharse a los Estados Unidos, tras cumplir su mayoría de edad. La delantera de Chivas es tía de apenas 54 sobrinos, hasta la fecha, son casi tantos como sus goles con la playera rojiblanca.

6 ¿Cuál fue el mayor obstáculo de Cervantes para llegar a la Liga MX Femenil?

Cervantes debió marcharse a Estados Unidos con 23 años y volvió para jugar Liga MX Femenil (IMAGO7)

Alicia Cervantes debió aventurarse a trabajar en los Estados Unidos a los 23 años, sola y sin el apoyo de alguien cercano, después de un año como mesera en un restaurante volvió a la Perla Tapatía para hacerse presente en la recién fundada Liga MX Femenil que comenzaba en el Apertura 2017, pero el bajo sueldo que le pagaba Atlas hizo que se arrepintiera de haber regresado. Su suerte cambiaría -paradójicamente- en medio de la pandemia mundial más dura de la historia, que produjo el Covid-19 o coronavirus.

5 ¿Cuál fue el problema que tuvo Alicia Cervantes con Rafael Márquez en Atlas?

Cervantes se estrenó como rojinegra en la Liga MX Femenil (IMAGO7)

Alicia Cervantes, debido a los bajos salarios que les pagaban en Atlas, encaró al legendario rojinegro: Rafael Márquez, para pedirle mejorar los sueldos y condiciones para las jugadoras del Femenil que viajaban hasta cuatro horas para entrenar en el CECAF, por lo que ella alzó la voz y luego salió del club. Ahora, en una revelación que hizo a Jesús Angulo en su podcast, se sabe que le negó al exfutbolista volver al conjunto rojinegro.

4 ¿Cuál es el apodo de Alicia Cervantes?

La delantera es apodada Licha en Chivas, aunque reveló no ser de su agrado (IMAGO7)

Alicia Cervantes, durante un extraño espacio de la conversación en el podcast con Jesús Angulo, reconoció que en Chivas "todo el mundo me conoce como Licha, aunque no me guste tanto".

3 ¿Cuál es el estilo de música favorita de Alicia Cervantes?

La delantera de las Chivas es fan de la música de banda (IMAGO7)

¿Metal, rock, pop? No, para Licha Cervantes y como buena tapatía, el género por excelencia es la banda y no solamente le gusta cantar a todo pulmón, sino también bailarla. Probablemente, esos pasos le dan alguna ventaja en el terreno para anotar tantos goles.

2 ¿Cuál es el número que usa Alicia Cervantes en su playera de Chivas?

La delantera exhibe el número 24 en su playera (IMAGO7)

Cuando formó parte de Monterrey decidió usar el dorsal 17 por una poderosa razón, es su ubicación en su cuantiosa familia. Ella es la 17ma de los 19 hijos que conforman su familia. Pero en Chivas utiliza el 24, aunque todavía no ha revelado si existe algún motivo adicional para lucir este número.

1 ¿Hasta cuándo tiene contrato Alicia Cervantes con las Chivas?

Cervantes viene de coronar un doblete con Chivas Femenil (IMAGO7)

El 15 de diciembre de 2021, la directiva deportiva femenil de las Chivas de Guadalajara anunció la renovación de su goleadora y máxima estrella: Alicia Cervantes, por los próximo tres años. Por lo que su contrato con el Rebaño Sagrado Femenil está fechado de vencimiento el 31 de diciembre de 2024.

Con este arte se presentó en redes sociales la renovación de Licha hasta 2024 (Chivas Femenil)

