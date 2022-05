El atacante de las Chivas de Guadalajara, Jesús Angulo, comenzó hace unos meses a emitir entrevistas a través de su canal personal en plataformas como Youtube con algunos de sus compañeros rojiblancos, pero en la más reciente invitó a la goleadora del Femenil: Alicia Cervantes, con quien vivió un insólito episodio que impactó a los chivahermanos y de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

El plantel principal del Rebaño Sagrado trabajó en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, en la continuación de la preparación de su próximo compromiso: frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, correspondiente a la reclasificación a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 "Grita México" de Liga MX.

El "Canelo" Angulo, pieza clave del ataque de las Chivas en el resurgir que vivieron durante el interinato de Ricardo Cadena en este cierre de torneo, lanzó hace unos meses su podcast: "Disfruta el viaje", en el que platica con sus compañeros del Guadalajara y otras figuras, como la más reciente invitada y causó conmoción entre los más acérrimos aficionados rojiblancos.

Alicia Cervantes viene de convertirse en bicampeona de goleo en Liga MX Femenil

"Licha" Cervantes apareció como invitada en el podcast de Angulo, luego que afirmara que entre los chivahermanos "la habían estado pidiendo mucho". Durante la plática ambos elementos del Club Deportivo Guadalajara, tanto femenil como varonil vivieron un episodio que dejó atónitos a los aficionados más radicales del Rebaño.

La bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil, durante un extraño espacio de la conversación en video, reconoció que en Chivas "todo el mundo me conoce como Licha, aunque no me guste tanto". Una revelación que sorprendió hasta al mismo Angulo, quien le insistió y la delantera reiteró que "no. Pero bueno, soy de San Ignacio (Cerro Gordo), la gente piensa que soy de Arandas, pero no soy de Arandas". El "Canelo" interrumpe a Cervantes y le consulta extrañado si "¿San Ignacio es de aquí (Guadalajara)?". A lo que Alicia respondió que "sí, es de Jalisco. Es como una hora y 40 (minutos) de aquí, de dónde era Nacho Vazquez" y lo que sacó de onda al volante rojiblanco, quien solo señaló que "no sé quién es..." al desconocer al ex mediocampista canterano de las Chivas y figura en la década de 1990, además es parte de las Fuerzas Básicas en la actualidad como visor. Lo que sorprendió a muchos chivahermanos y se viralizó de inmediato.

