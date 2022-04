Mucha gente piensa que el romanticismo en el futbol ha quedado en el pasado, que hoy en día ningún futbolista siente ese apego imborrable con los colores de la institución que representan; sin embargo, Alicia Cervantes demostró que aún existen personas que están dispuestas a entregar todo por Chivas Femenil.

La ‘Depredadora’ no ocultó su amor al club rojiblanco y admitió que no tiene en mente buscar un nuevo desafío en el futbol europeo, sino que ella sueña con permanecer mucho tiempo en el Guadalajara para conquistar muchos títulos y campeonatos de goleo.

"Estoy a gusto en Chivas, no pienso en irme a Europa, no está en mis radares. Mientras pueda estar acá, voy a estar feliz de estar aquí. (…) Mi prioridad es quedar campeona con Chivas, no solo este torneo, sino muchos más. Mi planteamiento es ese, quedar campeona y seguir peleando el campeonato de goleo, seguir trascendiendo como equipo”, explicó en conferencia de prensa.

Licha admitió que el Rebaño no está conforme y aún aspira a entrar a la Liguilla en el primer lugar, aunque sabe que será una misión complicada debido a los difíciles partidos que les restan a las rojiblancas, así como a los dos equipos de Nuevo León.

“Estamos trabajando para poder cerrar de la mejor manera, ya sea en segundo, tercero, todavía tenemos la posibilidad de cerrar en primero porque todavía falta el Clásico Regio, todavía les toca jugar contra nosotras. No la van a tener fácil, ni ellas ni nosotras”, concluyó Cervantes.

