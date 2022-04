Además de la búsqueda de nuevo entrenador por la destitución de Marcelo Michel Leaño, otro de los problemas que está enfrentando Chivas es el tema de la renovación de Alexis Vega con la escuadra rojiblanca, misma que no ha podido llegar a un acuerdo entre ambas partes y poco a poco continúan llegando ‘guiños’ al delantero de otras instituciones.

Debido a las diferencias económicas que hay entre lo que ofrece el club y lo que desea el futbolista, las negociaciones continúan detenidas para poder extender su permanencia en la institución rojiblanca, misma que concluye en el mes de diciembre y es necesario concretarlo a la brevedad debido a que podría escuchar ofertas o firmar un pre acuerdo con cualquier entidad en verano.

El PSV es una de las instituciones que ha seguido más de cerca el rendimiento de Vega y ahora su futbolista, Erick Gutiérrez, reconoció que ha tocado el tema con el ‘10’ del Guadalajara durante sus concentraciones con la Selección asegurándole que cuenta con las cualidades de jugar en el balompié del Viejo Continente.

“Un jugador que siempre me encanta y me gusta mucho, Alexis Vega. He hablado con él en Selección, que puede estar acá, dar el salto, pero tiene que decidir bien, pensar bien las cosas, pero es un jugador que me gusta muchísimo”, detalló el mediocampista mexicano en conferencia de prensa.

¿Qué otros clubes buscan a Alexis?

Vega ha aprovechado las competencias internacionales con la Selección para atraer la atención de algunos clubes de Europa, donde además del PSV se ha mencionado que el Porto de Portugal, además del Betis y el Sevilla de España están tras los pasos del aún futbolista de Chivas.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!