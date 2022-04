La destitución de Marcelo Michel Leaño sorprendió en el gremio futbolístico debido a que el Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, había asegurado que lo mantendría en el banquillo durante todo el Clausura 2022; sin embargo, los malos resultados obtenidos en las jornadas recientes orillaron a la directiva a tomar otra decisión.

Es por eso que poco a poco han ido surgiendo nombres de entrenadores que podrían ocupar el banquillo del Guadalajara como Matías Almeyda, Antonio Mohamed, Andrés Lillini, Marcelo Bielsa, entre otros. Sin embargo, hay un timonel que levantó la mano para ser contemplado por Amaury Vergara y compañía para enderezar el rumbo del primer equipo.

Emigdio Venustiano Olvera, mejor conocido como el Profe Venus, que fungía como entrenador de Los Valedores de Iztacalco publicó un video a través de las redes sociales del cronista deportivo Christian Martinoli, asegurando que le interesa dirigir al Guadalajara, obviamente en tono de broma, mandando saludos a toda la gente de Tv Azteca que lo lanzó a la fama.

"Me acabo de enterar que Chivas destituyó al profe Leaño y yo me ofrezco a dirigir a las Chivas para ponerlo en los primeros planos del futbol mexicano. A un equipo grandioso que no puede estar en estos lugares", expresó el estratega en un video grabado desde su casa.

¿Quién es el ‘Profe Venus’?

Durante el 2007 la cadena Tv Azteca dio difusión a un equipo de Tercera División que era el peor de la categoría a través de segmentos con tintes de comedia por el color que armaban los reporteros en torno a la participación de dicho equipo, por lo que los integrantes de los Valedores de Iztacalco obtuvieron fama a nivel nacional.

