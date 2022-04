Chivas está en una severa crisis de resultados y de credibilidad ante su afición, por lo que una de las más grandes incógnitas en el entorno rojiblanco es conocer el nombre de que será el nuevo entrenador del Rebaño en donde el campeón con el Guadalajara en el Clausura 2017, Edwin Hernández tiene al candidato ideal.

El ‘Aris’ fue un jugador que llegó al redil como refuerzo de cara al Apertura 2015, convirtiéndose en un referente para la consecución de cinco títulos en menos de tres años, por lo que conoce perfectamente lo que implica el portar la camiseta del Rebaño y postuló a Matías Almeyda para comenzar un nuevo proyecto.

"Tampoco puedo decir que es la solución, pero puede ser un punto importante para que el equipo pueda remontar toda esta falta de juego, de compromiso, porque él como jugador fue un gran líder y como entrenador ¿qué puedo decir? Por ahí sería la pieza más importante de un nuevo proyecto que para mí ha estado faltando. Sobre todo sería muy lindo porque la afición se volvería a entregar, otra vez todos podríamos confiar en otro plantel, pero lo veo complicado por la situación del equipo. De inmediato sería la mejor contratación”, aseguró el ex lateral a Marca Claro.

Hernández habló sobre la actualidad del Guadalajara y aseguró que la destitución de Marcelo Michel Leaño fue una buena decisión después de una seguidilla de malas decisiones de parte de la directiva.

"No me sorprende, porque los últimos años creo que la directiva de Chivas ha tomado decisiones malas por no decir otra cosa. Al final las cosas no se estaban haciendo bien como para respaldar un proyecto así, creo que hicieron un acierto y está bien por la institución. Es muy triste ver a Chivas así", concluyó el histórico lateral izquierdo.

