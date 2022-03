Alicia Cervantes, delantera de las Chivas de Guadalajara Femenil, anotó la noche del domingo un doblete para sentenciar la remontada y vencer 2-1 a su similar del club América en el Estadio Azteca, un partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2022 "Grita por la Paz" de la Liga MX Femenil, para coronar a las azulcrema como su víctima predilecta al llegar a los 60 goles con la playera rojiblanca.

La artillera del Rebaño Sagrado Femenil arrasó en la segunda parte del encuentro con sus goles (49' y 62') para encaminar la épica voltereta al marcador de las rojiblancas, tras el penal convertido por Katty Martínez a los 20 minutos de partido en el Coloso de Santa Úrsula.

"Licha", con su doblete del domingo en el Clásico Nacional, llegó a 60 goles en apenas el cierre de su segunda temporada con la camiseta de las Chivas Femenil y de toda esa producción, es precisamente el club América su víctima predilecta, pues colecciona un total de ocho tantos frente a las azulcrema y le ha marcado más que a ningún otro equipo en la Liga MX Femenil.

La goleadora del Guadalajara Femenil le había declarado a Rebaño Pasión días antes de este doblete que "Siempre lo he dicho, mis goles los festejo tal cual me sale. Siempre lo he disfrutado muchísimo, no es que yo diga ‘le voy a meter gol al América’. Me sale por mí, estás contenta de meter goles y no solamente al América, sino a todos los rivales. Como delanteras tomamos las mismas emociones al meter un gol. No cambian mucho las emociones".

La máxima goleadora de las Chivas Femenil en cifras

Alicia Cervantes es actualmente la máxima goleadora en la incipiente historia de la versión femenil de las Chivas de Guadalajara con sus 60 tantos y contando, en apenas dos temporadas. La delantera ha marcado 56 goles en ronda eliminatoria y cuatro en Liguilla del campeonato nacional femenil.

América es su rival predilecto al estremecer las redes azulcrema en hasta ocho ocasiones. Le sigue Necaxa, equipo al que le ha convertido siete goles -incluído un hattrick o triplete en este Clausura 2022- y Toluca cierra este podio para Alicia Cervantes, luego de ceder hasta seis tantos de la delantera rojiblanca. El listado completo a continuación:

Goles Rival 8 América 7 Necaxa 6 Toluca 4 Juárez 4 León 4 Mazatlán 4 Puebla 3 Atlas 3 Santos Laguna 3 Tijuana 2 Cruz Azul 2 Monterrey 2 Pachuca 2 Pumas UNAM 2 Querétaro 2 San Luis 2 Tigres UANL

Con el doblete anotado a Pachuca en la primera jornada de este Clausura 2022, Cervantes le marcó a todos sus rivales de Liga MX. La delantera se medirá esta semana a Tijuana, el viernes y el lunes 21 de marzo de 2022, enfrentará a Puebla, con la misión de aumentar sus cifras personales para continuar el objetivo del equipo de coronar el liderato de la clasificación general.