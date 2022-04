Chivas Femenil no se siente imbatible pese a múltiples récords rotos

Hasta este momento ningún equipo ha podido vencer a Chivas Femenil; sin embargo, en el Guadalajara no se consideran imbatibles y su entrenador, Juan Pablo Alfaro, desea que la plantilla se mantenga concentrada, principalmente porque viene el rival más complicado y posteriormente la Liguilla.

“Nos enfocamos en ir partido a partido, nos enfocamos en calificar, fue uno de los objetivos, quedar entre los primeros cuatro. Como se viene dando el torneo son estadísticas que se van sumando, como los 40 puntos, llegar a la Liguilla lo mejor posible. Primero tenemos que tener bien los pies sobre la tierra. El próximo son Rayadas, debemos jugarlo con seriedad y responsabilidad. Son las líderes y no será nada fácil. No podemos echar las campanas al vuelo, porque no será fácil la Liguilla”, explicó en conferencia de prensa.

El ’Pato’ admitió que no sabía que el triunfo contra Atlas significó el primer centenar de victorias para la institución, pero destaca el buen trabajo que hicieron sus jugadoras, principalmente porque Atlas fue un rival complicado.

“Le doy mucho valor al triunfo. Desconocía el triunfo número 100, de los 40 puntos sí lo sabía. Me quedo satisfecho con el funcionamiento, tuvimos lapsos donde no tuvimos el balón. El equipo hizo un buen partido en todas las líneas”, concluyó.

¿Es posible el liderato?

Debido a la gran campaña que ha hecho Rayadas en la que suman 42 puntos hasta el momento, el Rebaño aún podría aspirar matemáticamente a la cima de la contienda, aunque para ello necesitan que Monterrey tropiece con Tigres en el Clásico Regio y que la próxima semana las tapatías derroten a las de Nuevo León para arrebatarles el primer lugar general.

