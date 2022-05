En Chivas Femenil están más que comprometidas con la generación de nuevas generaciones de futbolistas, por lo que la Directora Deportiva del Rebaño, Nelly Simón, reconoció que no considera adecuado que se haya permitido la contratación de extranjeras, aunque espera que las que vengan sea para potenciar la Liga.

“Creía en ese momento que las extranjeras iban a llegar en algún momento y han marcado una diferencia, pero creo que nos pudimos haber esperado un poquito más. Apenas estamos en un proceso, todavía no es una Liga cien por ciento profesional, está en vías de desarrollo.

“Ya llegaron las extranjeras, que siga creciendo o que llegue una más, al final que ojalá que las que lleguen sea a aportar. No porque esté en Chivas, creo que debemos darle oportunidad a las de Sub 17, nosotros ya subimos a cinco y vienen más. Hay que tenerlas entrenando con nosotros porque el día de mañana son el futuro”, explicó en palabras para Fox Sports.

La directiva del Guadalajara está convencida de que para profesionalizar el balompié femenil es necesario que surjan divisiones inferiores para darles una formación integral a las niñas y jóvenes que quieran jugar futbol al máximo nivel, por lo que reiteró que ese es el verdadero reto de los clubes.

“El futuro de la Liga y de todas las del mundo están en fuerzas básicas. En México no hay esa construcción de tantas jóvenes que traigan esa preparación de Sub 17, Sub 15, Sub 13 que sí tienen en los varoniles. Es cuestión de paciencia, de estar trabajando. En Chivas no es solamente que no puedan venir extranjeras, creo en el semillero. Formar a las jugadoras es lo complicado y eso es el reto”, concluyó.

