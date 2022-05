El estratega del Rebaño dejó en claro que el trabajo colectivo es la clave de su funcionamiento, además de asegurar que la ventaja en la Ida no define absolutamente nada.

Chivas Femenil vivió durante la Final de Ida del Clausura 2022 en Pachuca uno de sus partidos más complicados del torneo al revertir una desventaja de dos goles de la mano de Alicia Cervantes y Caro Jaramillo; sin embargo, el entrenador del Rebaño, Juan Pablo Alfaro destaca las cualidades que poseen ambas jugadoras, pero el accionar de su equipo se lo atribuyó al trabajo colectivo.

“Caro es una jugadora con mucho talento, con mucha calidad, marca diferencia cuando tiene el balón, tiene mucha inteligencia. A parte de recalcar el funcionamiento de Caro, también las demás tienen una labor importante, porque es Licha, Joseline, Gaby, Anette, la defensa, Blanca.

“Todas tratan de hacer la labor lo mejor posible, porque tratamos de que el funcionamiento sea en lo colectivo de la mejor manera. Obviamente, cuando tienes ese talento tratas de explotarlo y tratas de que puedan sacar el mayor provecho cuando están jugando. Caro y Licha se entienden bastante bien y sacan mucho provecho de ello”, explicó en conferencia de prensa.

El ‘Pato’ está convencido de que la ventaja de dos anotaciones no es definitiva para asegurar el título para el Guadalajara, por lo que deberán trabajar con inteligencia el juego de Vuelta en el Estadio Akron para confirmarse como las nuevas monarcas del futbol mexicano.

“En general el partido fue muy parejo y gracias a Dios que nos tocó llevarnos esta ventaja de dos goles, pero estaríamos en un error si creemos que por dos goles ya tenemos definida la serie.Vamos a afrontar el partido de manera inteligente para cerrar la serie en Guadalajara.

“Necesitamos tener los pies bien puestos en la tierra, tenemos una ventaja importante pero no definitiva. Trataremos de jugar con mucho respeto hacia el rival, pero priorizando nuestro funcionamiento. Debemos trabajarlo, sudarlo y tener el mando del mismo. No será fácil, Pachuca va a ir a pelear y nosotros debemos estar atentos, para que no nos puedan sorprender”, concluyó Alfaro.

¿Cuándo se jugará la Vuelta?

Tras el compromiso de Ida en Pachuca, la serie se definirá el próximo lunes 23 de mayo en la cancha del Estadio Akron en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México, donde buscarán repetir la historia del Apertura 2017 y levantar el trofeo que las acredite como campeonas frente a toda la fanaticada rojiblanca.

