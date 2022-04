El entrenador del Rebaño no podrá contar con muchas jugadoras para encarar el partido que quedó pendiente contra las Bravas por la violencia en Querétaro.

En Chivas Femenil no hay lugar para las excusas y es por eso que su entrenador, Juan Pablo Alfaro, no dudó en asegurar que tratará de mantener el mismo nivel de su equipo pese a que deberá disputar el partido pendiente contra FC Juárez con ocho ausencias por llamados a Selección Nacional.

“Tenemos ausencias importantes, no lo negamos, pero ya está establecido así, en esta Fecha FIFA hay que jugar ese partido pendiente que tenemos con FC Juárez, vamos a preparar al equipo de la mejor manera posible, no vamos a poner ningún tipo de excusas, estamos en casa y debemos buscar el resultado de manera inteligente para que el equipo trate de sumar de a tres”, explicó en conferencia.

El próximo 11 de abril, el Guadalajara recibirá a las Bravas en el Estadio Akron debido a que este juego se pospuso por la riña de Querétaro; sin embargo, el ‘Pato’ no podrá contar con Licha Cervantes, Caro Jaramillo, Casandra Montero y Joseline Montoya por sus llamados al Tri Mayor; mientras que Celeste Espino, Anette Vázquez, Isabella Gutiérrez y Kimberly Guzmán fueron convocadas a la Sub 20.

Alfaro dejó en claro que el Guadalajara aún tiene mucho por mejorar y en esta recta final del Clausura 2022 apostará por corregir el tema de la definición frente a la portería rival, ya que eso les ayudará a tener mayor control de los partidos.

“Es de lo más complicado que hay en el futbol, el tratar de definir. Me quedo tranquilo mientras estemos llegando y generando opciones, obviamente hay que tratar de concretarlas para tener un mejor manejo de partido, pero sí estamos enfocados en cerrar lo mejor posible en ese aspecto. Seguiremos trabajando para que el equipo tenga más llegadas al marco rival y ser más certeros”, concluyó.

