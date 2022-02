Leslie Ramírez no piensa en polémica por su nacionalidad guatemalteca y se enfoca en hacer campeón a Chivas Femenil

La polémica por sus raíces no afectará a la nueva delantera de Chivas Femenil, Leslie Ramírez. La futbolista rojiblanca sabe que es difícil para mucha gente desprenderse de ciertas tradiciones, por lo que se enfocará en aportar lo más que pueda en el campo para ayudar al Rebaño a conseguir su segunda estrella.

“Tengo que darle vida a las cosas y personas que me están ayudando a crecer como persona y jugadora, no voy a dejar que los comentarios me afecten porque mi trabajo al final del día es ayudar al equipo a ganar, meter goles y hacer todo lo posible por conquistar un título con Chivas Femenil”

“Entiendo las tradiciones. A lo mejor con esta decisión estamos ofendiendo a muchas personas, pero también en otra mano está la generación lista para los cambios. El futbol femenino está creciendo y necesitamos todo el apoyo porque hay talento en todas partes del mundo. Lo que una jugadora sueña es tener una oportunidad”, explicó en charla con ESPN.

Leslie no ocultó su felicidad por estar en el equipo más mexicano, ya que así puede ponerse en contacto con la nacionalidad de su padre, quien es seguidor del Guadalajara: “mi papá ama a las Chivas, así que estoy teniendo la oportunidad de representar a mi otra sangre (México) y hacer feliz a mi papá. Estar cumpliendo este sueño, es algo indescriptible”, concluyó.

¿Por qué se desató la polémica por el fichaje de Leslie Ramírez?

La delantera de Chivas representa a la selección de Guatemala; sin embargo, en los estatutos del club se especificaba que cualquier futbolista mexicano que quisiera jugar en el Rebaño solamente podría representar al Tricolor. Pero esa regla ha sido modificada y se amplía la baraja de opciones para reforzar al Guadalajara.

