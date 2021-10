Alicia Cervantes llegó a Chivas de Guadalajara Femenil para hacer historia, pues suma 42 goles en 41 partidos disputados hasta el lunes pasado por la Fecha 12 del Torneo Grita México Apertura 2021, donde ha logrado consolidarse como la goleadora que necesitaba el conjunto rojiblanco en busca de su segundo título de la Liga MX Femenil, luego del doblete en el Clásico Nacional frente al América que les dio el triunfo 2-1.

“Licha” Cervantes se incorporó al Rebaño Sagrado en junio 2020 y ha logrado romper todos los récords de las delanteras que han dejado huella en la institución como Rubí Soto, quien marcó 20 tantos y Norma Palafox, quien dejó su marca en 21 goles antes de partir a Pachuca y enrolarse en el reality Extalón Estados Unidos. Por tal motivo hay versiones que apuntan a que la delantera rojiblanca estaría viviendo sus úlitmos meses en Guadalajara.

El lunes anterior “Licha” anotó un doblete en el triunfo sobre las Águilas 2-1 por la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, con los cuales se catapultó hasta la cima de goleadoras con 13 tantos y llegó a 42 anotaciones históricas con el jersey tapatío. Por tal motivo Alicia Cervantes sigue escribiendo su propia historia con letras de oro, pues en menor tiempo que el que requirieron las artilleras antes mencionadas, ha podido superar récords partido a partido y por por ello en Rebaño Pasión hacemos un recuento de sus mejores momentos con Chivas.

Momentos históricos de Alicia Cervantes en Chivas

Chivas TV publicó un video para reconocer la labor que ha realizado la jugadora de Chivas, quien no solo se ha ganado el respeto de la afición por sus buenas actuaciones, sino el reconocimiento de sus compañeras, quienes no han chistado en permitir que asuma el gafete de capitana, pese a que apenas lleva poco más de un año dentro de la institución.

“Todavía no me cae el 20 de que en realidad me está pasando, son 26 goles los que he anotado ahorita, no había sido nada fácil, era un punto en lo que estaba haciendo muy poco en mucho tiempo porque tenía mi récord con el Atlas. Te queda hasta cierto punto alto, porque llegar a Chivas a hacer una historia en tan poco tiempo no es nada fácil. Es como un plus, venir a hacer 26 en 26 partidos no es nada fácil”, comentó Alicia Cervantes en Chivas TV.

Debut con Chivas ante Juárez

Triplete contra Mazatlán

Doblete contra Rayadas

Triplete contra León

Doblete para sumar 23 goles

100 partidos en la Liga MX ante América

Doblete contra América y victoria 2-1