Alicia Cervantes está a dos goles de empatar la marca histórica de Norma Palafox en Chivas

Alicia Cervantes vive uno de sus mejores momentos como jugadora de las Chivas de Guadalajara Femenil, pues está cerca de alcanzar los 21 goles de la máxima anotadora en la historia del club que es Norma Palafox, por lo que se prepara para cumplir con el objetivo lo antes posible.

De cara al duelo del próximo lunes donde el Rebaño Sagrado Femenil visitará a Tijuana por la Jornada 9, la goleadora “Licha” Cervantes, con siete anotaciones en el Torneo Guard1anes 2021 y 19 en los dos torneos que suma con la camiseta rojiblanca entre el Guardi1anes 2020 y 2021, afirmó que sigue sin creer que esté más cerca que nunca de Norma Palafox.

“Es algo que no me imaginaba y cómo lo decía, se han dado los goles, se han dado las cosas con el equipo, obviamente que las delanteras vivimos de goles, se me está dando el rendimiento, pero una quiere mejorar siempre. Trabajo para eso, entonces es mérito de todas, de las compañeras y las marcas se quedan ahí, entonces el rendimiento es para mejorar y cada día lo estoy haciendo para mejorar aún más”, comentó Cervantes en conferencia de prensa este viernes.

Sin embargo, destacó que la importancia del funcionamiento inidividual nunca va a estar por encima del juego colectivo, por lo que agradece a sus compañeras por ayudarla a seguir anotando en el Guard1anes 2021: “Ninguna jugadora es indispensable en el equipo, todas remamos para el mismo barco. Esa mejoría del equipo se ve porque no importa quién la meta, entonces ahí está el resultado. Es con base en el esfuerzo que se hace en cada entrenamiento, también los resultados personales uno se los pone para saber de que estás hecho, creo que es el trabajar día con día por eso me están tomando en cuenta en selección para eso se trabaja y para eso somos atletas de alto rendimiento”.

Orgullosa de representar a Mexico,debutar con este gran equipo ������ pic.twitter.com/LewgzMm0Fa — Alicia Cervantes (@LichaCervantes) February 21, 2021

Chivas aprendió la lección, afirma “Licha” Cervantes

La delantera y capitana de las Chivas mencionó que les quedó una gran experiencia en el Torneo Guard1anes 2020 donde no lograron cumplir con las expectativas en la Liguilla, por lo que ahora resaltó la madurez que han adquirido.

“El torneo pasado nos sirvió mucho para madurar, nos agarró en buen momento en el cual nos dio un bajón, eso nos sirve de experiencia para este torneo, aquí ya perdimos contra Pachuca y empatamos contra Querétaro, y eso nos da un golpe de realidad de que tenemos que mejorar, porque se nos pueden caer los partidos y esa experiencia nos llegó en el mejor momento”, explicó la artillera rojiblanca.

Sobre el crecimiento de la Liga MX Femenil

La atacante del Rebaño Sagrado apuntó que el futbol femenil en México va creciendo no sólo en el interés de la afición, pues también el nivel futbolístico ha ido en aumento: “Es un tope que hemos puesto las mujeres en la liga el ver que el crecimiento se ha dado, las niñas nos ven como una inspiración y creo que también les sirve mucho a ellas para saber que se puede lograr y ha sido un tope en el que podemos decir en que hemos puesto a la liga muy alta para que las nuevas generaciones nos sigan o nos mejoren”.

¡Visitamos Tijuana el lunes y lucharemos por traernos el triunfo a casa! ��



���� ¡VAMOS, ROJIBLANCAS! ���� pic.twitter.com/WN16riutQL — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) March 5, 2021

Los goles de Alicia Cervantes con Chivas en el Guard1anes 2021

La atacante de las Chivas llegó en el verano del 2020 a la institución y de inemdiato se adaptó al plantel para mostrar sus cualiades como delantera, por lo cual marcó 12 anotaciones, según datos de la Liga MX Femenil. Para este Torneo Guard1anes 2021 acumula siete tantos y es la tecrera mejor goleadora de la campaña. Norma Palafox se fue de Chivas dejando su marca en 21 goles.