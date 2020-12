Norma Palafox sostuvo que “lo de Chivas era un ciclo que tenía que cerrarse”

El pasado jueves 17 de diciembre, los aficionados y todo Chivas de Guadalajara Femenil sufrieron una dura noticia. Es que la institución, a través de un comunicado oficial, anunció la despedida de Norma Palafox, la histórica goleadora del Rebaño Sagrado, siendo esta una más en la lista de salidas del equipo en las pocas semanas transcurridas tras la finalización del Guard1anes 2020.

Pese a que todo parecía indicar que la jugadora se retiraría del fútbol para emprender un proyecto profesional por fuera del deporte, tal como informó el comunicado de la institución, Norma Palafox fue anunciada el domingo 20, sease tres días después de su salida de la institución, como nueva jugadora del Club Pachuca.

�� Norma Palafox finalmente no se retira del futbol tras dejar @Chivas y fue anunciada como nueva jugadora del Pachuca.



¿Qué te parece esta noticia? ��✍️�� https://t.co/PpKNfs3Kex — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) December 20, 2020

Sin embargo, y luego de dejar abierta la posibilidad de, en algún futuro lejano, regresar a las Chivas de Guadalajara si es que se le da la posibilidad, la delantera volvió a expresarse sobre su salida del Rebaño Sagrado. Lo hizo en Fox Sports, donde aseguró que su relación con la escuadra tapatía era "un ciclo cerrado".

NORMA PALAFOX: "HAY OPORTUNIDADES QUE NO SE DEJAN PASAR"#CentralFOX La nueva jugadora de Pachuca habló con @guzmanjuegue sobre lo que fue dejar a Chivas y ahora defender a las Tuzas pic.twitter.com/D5DflizNR3 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) December 31, 2020

"Creo que muchas veces los ciclos se acaban. Esta vez me tocó a mí. Estoy muy agradecida a Pachuca que me dió esta oportunidad. Estoy muy contenta. Era necesario cerrar el ciclo con Chivas. Estoy agradecida por el cariño de toda la gente. Hay oportunidades que llegan una o dos veces en la vida y no se pueden rechazar. No todo es dinero, lo tengo claro, pero la oportunidad se dió y lo aproveché", manifestó Norma Palafox en Central Fox con Oscar Guzmán.

!Claro que regresaría en un futuro! Alguien al cual admiro mucho me dijo recientemente que NADA en la vida es permanente. Tiempo al tiempo. https://t.co/afIIgQ6GoN — Norma Palafox (@NormaPalafox13) December 20, 2020