La estelar delantera de las Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, superó recientemente la barrera de los 100 goles en su carrera dentro de la Liga MX Femenil y arribó a 80 con la playera rojiblanca, por lo que reiteró en una entrevista exclusiva su anhelo de convertirse en la máxima goleadora en la centenaria historia de la organización tapatía y por ende, del circuito rosa mexicano.

La portentosa artillera del Rebaño Sagrado Femenil, para alcanzar esa meta deberá duplicar su registro actual con la playera de las Chivas para alcanzar los 160 que marcó el inolvidable Omar Bravo en el campeonato varonil. Una cifra que la dejaría con casi 200 tantos en su trayectoria en el circuito rosa y la inmortalizaría como incansable goleadora.

Licha Cervantes, durante una exclusiva plática con la periodista Citlalli Medina para Mural, insistió en que "aquí en Chivas quiero superar a Omar Bravo, que es el que tiene más goles en la institución. Llegar a superar a un jugador como Omar Bravo para mí sería lo mejor que me pudiera pasar". Aunque la artillera advirtió que no solo vive del gol y reconoció que "también me gustaría que no sólo me recordaran por los goles, sino por la persona que he sido siempre. A veces dejo de lado lo futbolístico y me importa lo que piensen de mí como persona".

La goleadora del Rebaño Sagrado Femenil aseguró a Mural que "cuando veía a los jugadores que han sido ídolos, yo decía: un día, en un estadio lleno van a decir mi nombre y me van a ovacionar. Eso solo pasaba en mis sueños y ahora que lo vivo, a veces hasta me dan ganas de llorar y se me pone la piel chinita al escuchar a mi gente, pero trato de que se me olvide lo que hay alrededor y enfocarme siempre a lo que está en el rectángulo".

"Mantenerme es lo que más le cuesta a todo atleta de alto rendimiento. No es tanto solo llegar. Mantener el mismo nivel y ritmo de vida es difícil a veces y eso es lo más me ha costado, pero siempre trabajo en lo que me falta, en lo que no tengo fino". Alicia Cervantes Delantera de Chivas Femenil

Con el triplete del viernes a las Pumas, Cervantes se convirtió en la tercera jugadora en superar el centenar durante la incipiente historia de la Liga MX Femenil, solo después de Desireé Monsiváis con 119 goles y de Katty Martínez (América), con 109. Por lo que la delantera jalisciense afirmó que "me faltan muchas cosas por lograr y esto es sólo un pedazo de lo que puedo llegar a hacer" y apuntó que "quiero jugar un Mundial y eso está en mi cabeza. Esta vez no se nos dio, pero está en mi cabeza el 2027 para llegar a un Mundial y seguir ganando más Balones de Oro, títulos en Chivas y títulos de goleo".

